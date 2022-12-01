Если жители не перестанут так много покупать, цены в Литве не снизятся

Отопительный сезон в Литве начался больше месяца назад, а в муниципалитетах еще приняли не всех жителей, оформляющих компенсации на отопление. Однако очереди стоят не только за компенсациями, но и в магазинах, сообщает LNK.

"Я безработный, жена зарабатывает немного, отопление дорогое. Все элементарно", – сказал вильнюсец, стоявший в очереди, чтобы подать документы на компенсацию.

В то же время в торговом центре также стоят очереди - люди стоят не за помощью, а за товарами со скидками.

25 ноября во всем мире проходила "черная пятница".

"Корм для собак, косметику дочери и себе", – рассказывали о покупках встреченные женщины.

По данным Swedbank, больше половины жителей во время скидок покупают товары, которые потом даже не используют. Однако жители уверяют, что им удается сэкономить.

"Я сэкономила не меньше 100 евро", – сказала встреченная девушка.

Обычно торговцы подсчитывают результаты "черной пятницы" в конце дня, некоторые уже утром сообщали, что продажи выросли в 4 раза, по сравнению с обычным днем.

"Думаю, в "черную пятницу" продадут намного больше, чем думают сейчас", – сказал экономист Александр Изгородин.

Но потребление не уменьшалось и до скидок. Экономисты заметили, что несколько месяцев подряд покупают меньше только продукты питания, без которых можно обойтись и электроприборов. Обороты остальной розничной торговли растут.

"Номинальный объем, с учетом инфляции, рекордный. Несмотря на большую инфляцию, поведение жителей особенно не меняется", – заметила экономист Индре Гените-Пикчене.

Какова причина такого поведения людей?

"Мы покупаем новую плиту. Откуда деньги? Одну квартиру продала, купила другую, хочу, чтобы все было новое и красивое", – сказала женщина.

"Мы работаем. Инфляция везде – поэтому надо жить, радоваться жизни, пользоваться скидками и нашими товарами", – улыбается женщина.

"Откуда деньги? Инфляция растет, наверное, есть сбережения, говорят, что у литовцев они рекордные", – сказал встреченный в магазине мужчина.

"Экономим, откладываем с пенсии", – сказал пенсионер.

Сбережения жителей в банках показывают, что у жителей еще есть, что тратить.

"В сентябре у жителей были вклады на сумму 20 млрд. евро, эта сумма в последнее время не уменьшалась", – сказал представитель Центробанка Литвы Альгирдас Прапестрис.

Плюс рост доходов. По прогнозам ЦБ, в этом году зарплаты вырастут на 13%, а в следующем – на 10%, это будет больше инфляции.

"Рост зарплат все еще очень быстрый. Правительство своими решениями гарантировало рост доходов людям с самыми небольшими зарплатами", – сказала Гените-Пикчене.

Улучшается и настроение потребителей. Люди с большим оптимизмом относятся к экономике, рынку труда, личным финансам.

"Люди стали позитивнее относится к будущему. Это может быть важный аспект, ведь те, у кого есть финансовые ресурсы, могут потреблять", – сказал Изгородин.

Экономисты предсказывают – если люди будут по-прежнему активно покупать, не стоит надеяться на снижение цен.

"Однозначно, цены росли бы меньше, если бы люди стали меньше потреблять. Самое подходящее время для всех пересмотреть свою потребительскую корзину", – сказала Гените-Пикчене.

Годовая инфляция в октябре составляла 22%. Это считается пиком, но до однозначного показателя цены снизятся только в следующем году.

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