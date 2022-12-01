Из Литвы в Украину везут первые приобретенные жителями генераторы и дизельные обогреватели

ru.DELFI.lt

Из Литвы в Украину везут первые приобретенные жителями и местным бизнесом генераторы и дизельные обогреватели. Инициативу "Согрей Украину" осуществляет неправительственная организация "Сильны вместе" и Национальный музей изобразительного искусства. По словам организаторов акции, в первой посылке 15 обогревателей, 20 генераторов и 55 универсальных приборов для освещения, а также топливо, баки и масло.