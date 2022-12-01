Жителей Вильнюса ждут серьезные неудобства: общественный транспорт будет переполнен, придется постоять на остановках

Водители "Вильнюсского общественного транспорта" (VVT) с 5 декабря начинают бессрочную забастовку, поэтому на большей части маршрутов будет курсировать лишь половина автобусов и троллейбусов. Сколько все это будет длиться – пока неясно, забастовка бессрочная. Между тем представители компании рекомендуют планировать поездки с запасом времени, если возможно, работать удаленно.

Ранее планировалось, что забастовка работников VVT начнется 3 октября, но после того как руководство компании обещало увеличить зарплаты на 10%, ее отложили.

Глава профсоюза работников VVT Альгирдас Маркявичюс сказал Delfi, что расценивает договоренность с руководством как начало переговоров о коллективном трудовом соглашении. Однако через месяц руководство VVT сообщило, что выходит из соглашения с профсоюзом.

"Такое решение было принято, поскольку не пришли к общему соглашению по новой системе оплаты труда, которая с ноября гарантирует каждому работнику зарплаты на 10% больше, а средние зарплаты водителей увеличатся на 20%. Этот шаг позволит предложить конкурентоспособное предложение на рынке, позволит привлечь новых водителей и предоставить вильнюсцам качественные услуги", – указала компания.

На этой неделе VVT распространила сообщение об улучшении условий работы водителей – изменены графики для обеспечения качественного обеда и отдыха, отказались он высчитывания ущерба за ДТП.

"С учетом замечаний водителей Вильнюсский муниципалитет улучшил проект помещений на конечных остановках, их в городе появится 11", – сообщает компания.

VVT poilsio patalpų vizualizacija Foto: Vilniaus viešasis transportas

Несмотря на все это, профсоюз не отказывается от забастовки.

Маркявичюс сказал, что работники VVT добровольно решили воспользоваться конституционным правом на защиту своих законных интересов.

"Мы хотим обратить внимание на то, что переговоры о коллективном соглашении идут больше двух лет. Мы видим много заявлений компании в виде обещаний, а не реальных работ. Например, в прошлом году сообщалось, что на конечных остановках появятся 4 модульных домика для водителей, чтобы у них была возможность вымыть руки и пообедать. Но все это осталось на уровне обещаний. Сейчас уже обещают 11 домиков. Но ведь уже 30 лет у водителей нет нормальных условий труда. Водителям негде вымыть руки, пообедать и т.д.

Компания не говорит о постоянных, систематических нарушениях прав работников. В своей декларации компания заявляет, что не потерпит нарушения прав работников. Но только в этом году Государственная инспекция по труду установила несколько нарушений - как режима отдыха, так и недостаточных условий труда – обед через 5 часов после начала работы. Видите, все это красивые обещания, но по сути работников по-прежнему эксплуатируют, можно сказать. Их права и интересы игнорируют, работники идут бастовать, с такой ситуацией нельзя мириться", – сказал Маркявичюс.

Он также сказал, что зарплаты работникам повышают за счет надбавок. "Компания хочет управлять зарплатами с помощью приказов директора и разных надбавок. Компания вводит надбавку за качество, увеличивает ее, но треть этой надбавки неустойчивая, поскольку зависит от субъективной оценки директора. Плюс командность, вовлеченность – за это тоже есть надбавка, около 100 евро", – сказал он.

Представитель компании VVT Гедре Буйвидайте сказала, что зарплату за счет надбавок не повышают.

"Во-первых, работники хотели, чтобы система оплаты труда была более ясной, чтобы было меньше надбавок, поэтому часть их перенесли в базовую зарплату, плюс повысили зарплату каждого работника на 10%. Более высокая базовая зарплата гарантирует безопасность и устойчивость. У нас единая цель с профсоюзом – обеспечить как можно более хорошие условия для членов команды. Но в достижении цели наши методы расходятся. Мы хотим, чтобы у всех работников зарплата была справедливая, значит тем, кто зарабатывает меньше, зарплаты подняли больше, чем хотел профсоюз. Это поможет нам привлечь новых работников и сохранить старых.

Плюс, мы должны обеспечить качественные услуг горожанам, поэтому корректируем мотивационную систему. За хорошие результаты водители будут получать баллы, а баллы станут деньгами. Тут оценивается: отъезд с конечной остановки, останавливается ли водитель на каждой остановке, соблюдение ПДД, культурное общение с пассажирами, вовлечение в работу компании. Эта надбавка за качество выросла и сейчас составляет 250 евро в месяц", – сказала она.

Вильнюсский муниципалитет в среду напомнил., что забастовка водителей начнется 5 декабря.

"Это значит, что будут все маршруты, но транспорт будет ходить реже. Сейчас VVT обслуживает 76 маршрутов из 105: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных", – сказано в сообщении.

В Вильнюсе пассажиров возит не только VVT, но также компании Transrevis и Kautra.

Поэтому, по подсчетам самоуправления, во время забастовки на улицах будет на 35% меньше транспортных средств. Однако Маркявичюс напомнил, что суд разрешил обеспечивать 50% услуг.

"Остается сожалеть, что руководство города решило не искать договоренности, не идти путем социального диалога, а игнорировать права и ожидания работников, их интересы, бороться с работниками, которые каждый день возят пассажиров. Мы приносим вильнюсцам извинения за будущие неудобства. На улицы выедет лишь каждый второй автобус или троллейбус. Пассажирам придется долго стоять на остановках, в транспорте будет много людей", – заметил глава профсоюза.

В среду вечером на участие в забастовке зарегистрировались 400 водителей, всего в компании работает 1841 человек.

Буйвидайте сказала, что профсоюз пока не представил руководству информацию о том, сколько водителей будет участвовать в забастовке.

"По закону, каждый работник по своему желанию может начать или прекратить забастовку. Это значит, что число бастующих будет варьировать. Компания подготовила несколько альтернативных расписаний на случай забастовки", – заметила она.

"Мы просим жителей при возможности планировать поездки с запасом времени или работать удаленно. Расписание транспорта можно будет проверить по Google žemėlapiai и Trafi – там можно следить за движением в реальное время", – сказала Буйвидайте.

Компания "Услуги сообщения" отмечает, что поскольку во время забастовки услуги будут предоставляться, компенсаций за билеты не будет.

"На билеты, действующие в течение определенного времени, распространяется достаточная толерантность на пересадку. Мы понимаем, какая ждет ситуация, поэтому к сроку действия билетов будем относиться гибче", – сказано на сайте компании.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!