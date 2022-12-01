В Вильнюсе представлен комбинированный билет на общественный транспорт: что это и как работает?

ELTA ru.DELFI.lt

„LTG Link“ Foto: Įmonės nuotr.

Компания пассажирских перевозок LTG Link и JUDU в четверг представили вильнюсцам и гостям столицы комбинированный билет на общественный транспорт. Его смогут приобрести все пассажиры, планирующие поездку на поезде, когда начальной и конечной остановкой выбранного ими маршрута является Вильнюсский железнодорожный вокзал, говорится в сообщении.