Жительницу Вильнюса удивила цена на горячее вино в рождественском городке

В Вильнюсе зажгли огни на главной елке, и открылся рождественский городок на Кафедральной площади. Многие приходят в рождественский городок за горячим вином - традиционным напитком холодного сезона. Цена на этот напиток в рождественском городке поразила жительницу Вильнюса Юлию.

"Каждый год мыс с мужем на один вечер оставляем детей у дедушки с бабушкой и идем "на свидание". Мы гуляем по Старому городу, идем к елке, покупаем горячее вино и потом идем ужинать в кафе. Так мы поступили и в этом году. Только вот цена на горячее вино на этот раз поразила.

8 евро за стакан горячего вина? Это Монако? Все знают, какое горячее вино дают на ярмарках. Это больше вопрос традиции, а не качества. Но удивила и не только цена, но и огромная очередь. Люди стоят в очереди как за живительным эликсиром. Даже интересно стало, какой должна быть цена, чтобы люди перестали покупать?", – рассказала Юлия.

Тадас рассказал, что ему удалось купить вино по менее "кусачей" цене. Правда, для этого надо отойти подальше от главной елки: "Я увидел, что на площади очередь большая, а около здания правительства, на проспекте Гедиминаса, людей почти не было, Я не стал ждать на площади, около правительства купил вино за 5,50 евро. И на проспекте цены такие же – 4–5 евро, зависит от размера стаканчика. Мне кажется, что цена нормальная. На ярмарке я стараюсь не смотреть на цены, понятно, что там они бывают ненормальные – или идешь или нет, выбор за тобой".

Гедиминас рассказал, что тоже не стал стоять в очереди у главной елки и купил за 4 евро безалкогольное горячее вино в другом месте.

Delfi обратил внимание на цены на Кафедральной площади: есть вино по 8 евро, но в стороне на самом деле можно купить этот напиток по цене 4–6 евро.

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