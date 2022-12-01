Премьер Литвы: санкции на нефть затронут 15% калининградского транзита

После вступления в силу западных санкций в отношении российской нефти в декабре это коснется около 15 % грузов, перевозимых через Литву в Калининградскую область Российской Федерации, сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"В начале декабря этот список (санкционных товаров — BNS) становится длиннее и, я думаю, процентов 15% товаров, перевозимых из России в Калининград, будут затронуты санкциями, так как на остальные товары санкции и ограничения не распространяются", — заявила Шимоните в ходе удаленной интервью-конференции Reuters NEXT в четверг.

Запрет на транспортировку российской нефти и нефтепродуктов через Литву транзитом в Калининградскую область вступает в силу 5 декабря или 5 февраля 2023 года, в зависимости от кода конкретного продукта.

Согласно пакету санкций, ранее одобренному Евросоюзом, с 17 июня запрещена перевозка российской стали и других изделий из черных металлов через территорию ЕС. С 10 июля введен запрет на транзит цемента, спирта, древесины, стекла, алюминия, изделий из бумаги, гипса, судовых деталей, а с 10 августа - угля и других твердых ископаемых видов топлива.

13 июля Еврокомиссия разрешила России перевозить подсанкционные грузы в Калининград и из Калининграда через Литву только для нужд этого эксклава и только по железной дороге, но объем грузоперевозок должен соответствовать среднему объему грузов, перевозимых по железной дороге в последние три года.

"Предложенный ЕС потолок цен на российскую нефть слишком высок"

Рассматриваемый Евросоюзом верхний предел цен на экспортируемую Россией нефть слишком высок, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Однако она не уточнила, каким должен быть этот предел.

По ее словам, договоренность о ценовом потолке будет эффективной, если он будет достаточно низким, а озвученные сейчас цифры слишком высоки.

"Вполне вероятно, что будет достигнуто соглашение о ценовом потолке, которое, безусловно, будет эффективным, потому что сейчас идут дебаты о том, каким должен быть этот предел. Он, безусловно, должен быть достаточно низким, чтобы доставлять России всевозможные неудобства. (...) Я думаю, что цена, которая обсуждалась до сих пор, несколько высока", - сказала Шимоните в онлайн-интервью в ходе конференции Reuters NEXT в четверг.

В понедельник послы стран ЕС обсудили установление потолка в 62 доллара США за баррель для экспорта российской нефти. Однако, как сообщили порталу Euractiv несколько дипломатов Сообщества, Польша вместе с Литвой и Эстонией добивается установления куда более низкого предела - примерно 30 долларов США.

По словам Шимоните, при определении предела цены необходимо учитывать текущую цену нефти на рынке и другие аспекты.

"Есть несколько аспектов, на которые следует обратить внимание: есть рыночная цена, которая в настоящее время составляет около 65 евро, есть цена, при которой балансируется бюджет. Наш интерес не в том, чтобы облегчить жизнь России, а в том, чтобы ее усложнить", — сказал глава правительства.

"К чему бы я призвала, каков был бы мой основной посыл — надо набраться терпения, потому что нет таких санкций, которые отключат Россию за одну ночь, это невозможно, не надо к этому стремиться. Мы должны быть методичными и терпеливыми в наших решениях", — добавила она.

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