Спикер Сейма Литвы: борьба белорусов за свободу не может оставаться на втором плане

В ознаменование Международного дня прав человека спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен отмечает, что после того, как Кремль начал войну против Украины, возникла угроза того, что борьба белорусов за свободу и демократию останется на втором плане. Поэтому, как отмечает председатель Сейма, необходимо сделать все, чтобы Минск как можно скорее был освобожден от авторитарного режима Александра Лукашенко.

"После начала войны России против Украины репрессии только усилились. И диктатор Лукашенко, незаконно захвативший власть, понимает, что в Украине ведется не только путинская война, но и борьба за сохранение его собственного режима. Однако в то же время появилась угроза того, что борьба белорусов за свободу и демократию будет отодвинута на второй план. Просто потому, что внимание международного сообщества, естественно, приковано к кровавой войне в Украине", - на встрече литовских и белорусских журналистов в четверг в Сейме сказала В. Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма подчеркнула, что Литва прилагает все возможные усилия, чтобы борьба Беларуси за свободу не была забыта.

"Вильнюс стал прибежищем для многих белорусских журналистов, бегущих от авторитарного режима Лукашенко. И тех, кто ищет убежища здесь – в демократическом мире, кто хочет продолжать свою работу во имя демократии Беларуси. И Литва действительно хорошо понимает, насколько важно поддерживать свободные СМИ этой страны", - сказала глава парламента.

"Хочу выразить удовлетворение в связи с тем, что такие встречи проходят в Сейме, что внимание к борьбе с режимом Лукашенко не уменьшается, а со стороны Сейма хочу повторить обязательство, что у вас есть партнер в этой борьбе, и мы сделаем все, чтобы Беларусь как можно скорее стала демократической и свободной", - добавила она.

На встрече в парламенте также выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она подчеркнула, что минские журналисты продолжат рисковать своей свободой ради распространения правдивых новостей в подполье, и заверила, что страна продолжит бороться за демократию страны.

"Несмотря на все усилия пропаганды России и Беларуси, белорусы действительно знают, кто враг. Вместе с журналистами они ищут способы распространения правды. Тысячи белорусов рискуют оказаться в тюрьме за печатание и распространение новостей в подполье. Они делятся важной информацией с независимыми СМИ и инициативами", - сказала С. Тихановская, поблагодарив всех журналистов, которые помогают распространять информацию о ситуации в Беларуси.

"Я благодарна каждому из тех людей, которые оказывали помощь во время атак на СМИ. И я благодарю каждого из вас, горжусь необыкновенной гражданственностью и активностью, которыми заразилась Беларусь. Я знаю, что эти печальные времена закончатся, а этот дух, стремление к правде и ответственность за наше будущее останутся с нами и помогут нам создать свободную страну", - сказала лидер белорусской оппозиции.

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