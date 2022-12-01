Министр культуры: демонтаж советских скульптур не противоречит Женевской конвенции

Министр культуры Симонас Кайрис подчеркивает, что Женевская конвенция не препятствует демонтажу советских памятников на Антакальнисском кладбище.

"В Женевской конвенции говорится, что кладбища просто должны быть обозначены, на этих кладбищах должны быть какие-то информационные таблички и прочее. Но здесь речь идет об абсолютно идеологических монументах, которые оскорбляют наш собственный народ, государство и даже транслируют весть о фальсифицированной трактовке истории, это для меня очевидно", - радиостанции "Žinių radijas" сказал С. Кайрис.

Министр подчеркивает, что Министерством культуры проделана большая работа для того, чтобы сделать исключение, и такие монументы могли быть исключены из системы наследия.

"Я думаю, что их исключение из системы наследия было большим шагом вперед, и жалоба, которую мы видим, больше апеллирует к совершенно другим вещам", - сказал С. Кайрис.

ELTA напоминает, что Вильнюсское городское самоуправление планировало демонтировать находящиеся на Антакальнисском кладбище стелы до 1 ноября. Но запланированным работам помешало то, что Комитет по правам человека ООН сообщил о примененных к памятнику временных мерах защиты.

В это учреждение обратились лица, представившиеся этническими русскими: Казимерас Юрайтис, Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт. Они пожаловались, что решение Вильнюсского городского самоуправления о демонтаже стел на Антакальнисском кладбище нарушает права их национальных меньшинств и право на уважение частной и семейной жизни.

После таких решений мемориал на кладбище был расписан нецензурными словами. Из соображений безопасности муниципалитет решил накрыть стелы черными тканями, пока скульптуры не будут демонтированы.

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