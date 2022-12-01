Президент Литвы: предложение ЕК о создании спецсуда по расследованию преступлений России – это шаг вперед

После того, как председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН) хочет создать специальный суд для расследования военных преступлений России, президент Гитанас Науседа заявил, что "это шаг вперед". Оценивая заявление главы ЕК, президент напомнил, что Литва первой предложила создать специальный трибунал и эту идею поддерживают все больше членов Европейского союза (ЕС), поэтому лидеры Брюсселя реагируют на это.

"Это можно рассматривать как шаг вперед. Как вы знаете, Литва и ряд других стран были первыми – мы первыми заговорили о необходимости специального трибунала, специального суда, потому что мы имеем дело не только с военными преступлениями, но и с преступлением агрессии, т.е. желанием оккупировать другое государство и уничтожить его. Это гораздо более широкое определение, чем то, которое использует уголовный суд", - в среду журналистам сказал Г. Науседа.

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"Я думаю, что Еврокомиссия уже реагирует на накапливающуюся критическую массу государств, требующих такого рода правового решения", - добавил он.

По мнению президента, после заявления ЕК состоятся обсуждения со всеми членами Сообщества и ООН. Однако, отметил он, достичь консенсуса не всегда так просто, как хотелось бы.

ELTA напоминает, что в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет создать специальный суд, который будет проводить расследования и привлечет Россию к уголовной ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

"Ужасные преступления России не останутся безнаказанными", - сказала У. фон дер Ляйен.

ELTA также напоминает, что в октябре министры иностранных дел стран Балтии выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать Специальный трибунал.

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