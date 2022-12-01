Минфин Литвы представил новый налог на недвижимость: каким будет средний размер и льготы

Средний размер налога на недвижимость в Литве составит 14 евро, а платить его придется с 2026 года, такую схему представила министр финансов Гинтаре Скайсте. Она надеется, что поправки к закону о налоге на недвижимость парламент примет во время весенней сессии.

"Средний налог по Литве будет 14 евро в год. Декларацию сформирует и налог представит Государственная налоговая инспекция (ГНИ). Жителям ничего делать не надо, все данные будут брать из Центра реестра", – сказала Скайсте.

"Первую декларацию жители получат в 2026 году, если закон вступит в силу с 2025 года", – прибавила она.

Если налог будет меньше 5 евро, платить его не придется. Люди, нуждающиеся в социальной помощи, пенсионеры смогут отсрочить уплату налога до передачи имущества другим лицам, если подадут соответствующую заявку.

"После поправок, как и в первичном проекте, налог на первичное жилье зависит от медианы, это значит от средней стоимости жилья в каждом муниципалитете. К примеру, в Вильнюсе, средняя стоимость 60 100 евро и оценка зависит не от коммерческой стоимости, а от массовой оценки, проведенной Центром реестра", – сказала глава Минфина.

По ее словам, это значит, что половина людей за первое жилье ничего не будет платить, тариф будет 0%.

"От первой до второй медианы тариф будет 0,06%, больше двух медиан - на первое жилье тариф будет 0,1%, на второе и последующее от 0,1 до 1%. Тарифу будет устанавливать каждый муниципалитет самостоятельно", – сказала Скайсте.

В среду вечером Минфин распространил заявление, в котором сказано, что после дискуссий, было решено облагать налогами отдельные объекты, а не общую их стоимость.

Согласно сообщению, за жилье, в котором человек декларировал место жительства, если его стоимость не превышает медианы конкретного муниципалитета – налог платить не будет (ранее предлагался тариф 0,03%).

Значит, половина квартир, в которых живут люди, не будет облагаться налогами. Например, стандартная квартира площадью 50 кв. м в Жирмунай, Фабийонишкес или Пилайте стоит 55 000 евро, значит, за нее не надо платить налог, поскольку она дешевле медианы (60 100 евро).

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