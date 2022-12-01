Министр считает, что в девятый пакет санкций следует включить больше российских каналов: 5 каналов – не конец

Министр культуры Симонас Кайрис отмечает, что на встрече министров культуры стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе обсуждалось ужесточение санкций против России. С. Кайрис надеется, что в девятый пакет санкций будет включено больше российских каналов и будет достигнуто соглашение о том, чтобы на российских телеканалах не было европейской рекламы.

"Санкции касаются не только экономики, газа, других ресурсов. Когда мы оцениваем опасность, тоже очень важным является информационное поле. Но мы прекрасно понимаем, что пять подсанкционных каналов – это не конец, и борьба с дезинформацией не остановилась, и Россия не стала вести себя по-другому. Выясняются даже такие вещи, что спутники, контролируемые субъектами ЕС, становятся платформой, через которую сигнал российских телеканалов транслируется на другие континенты, например, в Африку. Так что определенно есть над чем поработать", – в четверг радиостанции Žinių radijas сказал С. Кайрис.

"Если мы с одной стороны говорим о дезинформации, с другой стороны нужно понимать, что есть и другие нюансы. Есть компании кабельного телевидения, которые предоставляют эту услугу, включая российские каналы, то есть, другими словами, мы напрямую вносим свой вклад в финансирование войны, оплачивая услугу, в пакете которой есть российские каналы. Или, скажем, в ЕС еще есть компании, которые продают рекламу на российском телевидении. Иначе говоря, помимо этого аспекта дезинформации, есть еще фактор экономической, прямой поддержки войны", - добавил он.

Министр указывает, что в девятый пакет санкций предлагается включить больше российских телеканалов. Также речь идет о запрете европейской рекламы на российских каналах и ретрансляции российского телевидения за пределами ЕС.

"Говоря о ретрансляции на другие континенты, то может быть достаточно просто контролировать исполнение существующих санкций", - отметил С. Кайрис.

"Все ищут решения, собирают информацию, убеждают другие страны, и постепенно эти решения созревают. (...) Я думаю, что в девятом пакете санкций будет сделан шаг вперед, говоря о вопросах информационного пространства и ограничения дезинформации", - добавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!