Коронавирус в Литве: 487 новых случаев, летальных исходов не зафиксировано

За минувшие сутки в Литве выявлено 487 новых случаев заболевания COVID-19, смертей от коронавируса не фиксировалось, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в четверг.

В первый раз этим заболеванием заразились 346 человек, во второй — 125, в третий раз - 15, в четвертый - один человек.

В больницах на лечении находятся 111 пациентов с COVID-19, из них пятеро в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 143,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного выросла и составила 19,8%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!