Михаил Шац: стендап уехавших комиков шире, актуальнее, честнее и искреннее

Шоумен Михаил Шац на этой неделе представит в Вильнюсе свою новую программу. Каково это – быть юмористом и шутить на актуальные темы во время войны, нужна ли цензура и самоцензура в юморе, и что Шац запомнил из предыдущих поездок в Литву, юморист рассказал в эфире ru.Delfi.lt.

24 февраля разделило нашу жизнь на “до” и “после”. Кардинально изменилась жизнь и Михаила Шаца: он покинул Россию и теперь является гражданином Израиля.

“24 февраля я сразу ощутил, что это крушение предыдущей части моей жизни. У меня не было никаких иллюзий относительно того, что произойдёт дальше, что это будет ужасно. Поэтому я довольно быстро принял решение покинуть Россию”, – поделился шоумен.

Конечно, с такими жестокими изменениями привычной реальности и творчество развивается иначе – особенно у артистов развлекательного формата. Михаил признался, что первое время не задумывался о профессиональном развитии: оказавшись в новой для себя стране, он адаптировался к жизни, учил язык, и лишь со временем начал анализировать, как может использовать свои способности и талант в Израиле.

В первый раз после начала войны Шац вышел на сцену в конце июня в Израиле. “Реакция была очень хорошая, меня очень хорошо принимали, – рассказал артист. – Все выступления, особенно стендап, для меня как психотерапия: ты выговариваешь накопившиеся мысли, которые пытаешься облечь в форму иронии. Это лекарство от страха, очень действенное”.

Теперь Шац начал гастролировать со своей новой стендап-программой и выпускает на YouTube совместный подкаст со своей дочерью Соней. Шоумен называет этот подкаст одним из важнейших своих проектов: “Сейчас тот момент, когда разговор поколений наиболее важен”.

Для многих с началом войны возникла проблема: как обсуждать эту тему с родными, особенно если у них противоположное отношение? Михаил уверен, что такой разговор крайне важен.

“Единственный совет, который я могу дать – каким-то образом продолжать этот разговор. Если пытаться просто молчанием сохранить отношения, это не приведёт ни к чему хорошему”, – уверен артист.

К счастью, у самого Шаца в семье подобной проблемы не возникло. “У нас семья иноагентов, – смеётся шоумен, – поэтому у нас никаких проблем с детьми не было: они давно знали, что мы думаем по поводу этой власти, и разделяли наши взгляды”.

Артист отметил, что после отъезда из России у него появилось ощущение гораздо большей свободы творчества. “Я теперь не испытываю страхов по поводу каждого сказанного мною слова, самоцензура у меня стала гораздо мягче. Ну и темы, на которые я говорю, было бы невозможно поднимать в России, это уж точно, – размышляет Шац. – Поэтому мой стендап стал свободнее, смелее, откровеннее”.

Как рассказал шоумен, русскоязычный стендап сейчас разделился на две большие ветви – стендап, оставшийся в России, и тот, который развивается за её границами. “Стендап в России сейчас – это искусственно суженный сегмент, в котором можно пытаться найти какой-то юмор, не обращая внимания на ту реальность, которая тебя окружает. Стендап уехавших комиков шире, актуальнее, честнее и искреннее”, – отметил Михаил.

Тем не менее, шоумен не винит выступающих в России комиков за уровень цензуры. Контроль за любым шоу, выходящим в эфир – это многоуровневая система, и в этой структуре у артистов нет ни единого шанса сказать что-то по-настоящему острое или отличающееся от официально разрешённого дискурса. “Это нереально”, – подчеркнул Шац.

В развлекательных шоу на российском ТВ часто возникают довольно специфические шутки на политическую тему – например, юмористическая песня “Будь как Крым – присоединяйся”.

“Это целенаправленные, искусственно генерируемые вещи, – уверен Михаил. – Зная, как это устроено, я не сомневаюсь, что есть определённые разнарядки на подобные шутки”. Он отмечает, что хотя среди авторов и актёров есть люди разных взглядов, продюсеры получают прямые указания, чтобы включать в программу шутки политической направленности.

“Задача комиков, которые остались в России, создавать такой вот беззаботный фон, чтобы люди, включив телевизор, решили: всё вроде бы ничего, жизнь продолжается, вот ребята шутят. А среди этих шуток, конечно, проскакивают и сгенерированные”, – пояснил артист.

Одна из любимых тем для шуток у Михаила Задорнова была о сравнении россиян (крутых и умных) с жителями других стран (“ну тупы-ы-ые!”). Шац подчеркнул, что чувство превосходства, создаваемое подобными шутками, имеет противоречивую природу. “Это странный клубок, в котором непонятно, чего больше – российского шовинизма или стремления помочь, протянуть руку, – отметил юморист. – И это странным образом отпечатывается у людей в мозгу и превращается в словесный бульон… Люди и сами часто не понимают, что имеют в виду”.

Михаил уверен, что не на любую тему можно шутить, однако для себя при выборе шуток не выводит никаких чётких формул – руководствуется внутренними ощущениями и воспитанием. “Я понимаю, что сейчас мир таков, что обидеть кого-то можно очень легко и любым словом, не обязательно нецензурным”, – признался стендапер.

В ближайшие дни Михаил Шац приедет с гастролями в страны Балтии. Юморист рассказал, что неоднократно бывал в Литве. И даже в советское время поездки в Эстонию, Латвию, Литву воспринимались как зарубежное турне. “Чистота, иные пейзажи, дороги совершенно другого качества, сохранившиеся старые города – это было очень важно, это были первые детские впечатления”, – поделился он.

Новая программа Михаила Шаца написана уже в нынешнем году, после начала войны. 4 декабря в Вильнюсе шоумен расскажет зрителям о своём переезде, об ощущениях от Израиля и мыслях о том, что осталось в России.

“Это история, которую я назвал “Чемодан, вокзал и…” И – это шире, чем Израиль. Программа весёлая, но не без грусти. Адская такая смесь. Приходите”.

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