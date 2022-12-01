Чашка кофе в Литве подорожала больше, чем в других странах Европы: причины

В Литве наблюдается рост инфляции. Согласно данным "Евростата", сырье для кофе больше всего подорожало в Финляндии, а стоимость чашки кофе в Литве росла быстрее, чем в других странах ЕС. Торговцы не скрывают, что пришлось повышать цены, но это вызвано ростом инфляции и цен на энергоресурсы, сообщает LNK.

Чашка черного кофе в Литве стоит около 2 евро, кофе с молоком или другими добавками может стоить больше 3 евро.

"Точную разницу не могу назвать, но где-то на 30% точно (подорожал), все зависит от того, о каком кофе идет речь", – сказала одна жительница Литвы.

"Я бы не сказала, что цена очень изменилась, но все дорожает", – сказала другая.

Торговые центры сообщают, что в этом году цены росли из-за инфляции и роста цен на энергоресурсы.

"Мы уже на сколько-то повысили в прошлом году и в этом тоже, но кофе - такое дело, что если сильно поднять цены, люди перестанут приходить", – сказал глава Huracan coffee Витаутас Кратулис.

"За последний год кофе подорожал на 10-15%", – сказал представитель сети кафе Caffeine Гедиминас Серейка.

"Цены выросла на 20%, если сравнивать с началом периода COVID и до сегодняшнего дня", – сказал представитель сети АЗС Circle K Ренатас Алекна.

По данным "Евростата", чашка кофе в Литве за год подорожала больше, чем в других странах ЕС. Цена на кофе, как сырье, выросла на 40%. Дороже кофе только в Финляндии.

"Может, база, с которой считали подорожание в Литве, была ниже, поэтому такое подорожание и получилось в Литве", – сказал Алекна.

Однако больше изменилась цена не на сам кофе, а на разные добавки к нему.

"Что влияет на цену кофе, так это стоимость молока. Только в этом году молоко не то что бы подорожало в три раза, но и продолжает дорожать", – сказал Серейка.

"Молоко с ноября 2021 по ноябрь этого года для нас подорожало на 100%", – сказал Кратулис.

По подсчетам "Евростата", в Литве молоко подорожало больше, чем в других странах ЕС. Примерно наполовину. Правда, сахар в Литве дешевле, чем у соседей. Больше всего в ЕС сахар подорожал в Польше. Его цена выросла в два раза.

Торговцы говорят, что пока поведение жителей не меняется. Все еще ощущается влияние пандемии, поскольку часть работников в офисы так и не вернулась.

"Изменение цен не сказалось на выборе жителей, но привычки людей изменил COVID, из-за ограничения движения к нам приезжает немного меньше людей", – сказал Алекна.

"Сейчас переходный период, одни уже чувствуют рост цен, другие пока нет, но в следующем году будет печальнее", – заметил Кратулис.

По данным "Евростата", в среднем в ЕС чашка кофе за год подорожала на 17%. Цены не поднялись лишь на Мальте.

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