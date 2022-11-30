Три партии объединяют силы: подписали правоцентристское коалиционное соглашение цель коалиции – участие в выборах в совет Вильнюсского районного самоуправления

В среду кандидаты от Движения либералов, Союза Отечества – Христианских демократов Литвы и Партии свободы подписали историческое правоцентристское коалиционное соглашение. Как подчеркивают политики, цель коалиции – совместное участие трех правых партий в выборах в совет Вильнюсского районного самоуправления и презентация общего видения будущего района, сообщается в пресс-релизе Движения либералов.

"Десятилетиями Вильнюсским краем правили "шурины" и люди, которые не хотели ничего менять. Не решались актуальные для людей вопросы хорошего образования, удобного сообщения, создания высокооплачиваемых рабочих мест. Пришло время изменить это и взяться за решительные, смелые изменения. Партия свободы участвует в этой коалиции, чтобы обеспечить жителям Вильнюсского района комфортную и счастливую жизнь, не уступающую по качеству Вильнюсу", - сказал председатель Вильнюсского районного отделения Партии свободы Даниэль Илькевич.

Партнеры по коалиции согласны с тем, что жители района, которые привозят своих детей на учебу в Вильнюс и пользуются там услугами, такие же качественные удобства должны найти в Вильнюсском районе.

"Вильнюсский район может и должен быть привлекательным местом для жизни и воспитания детей – недаром сюда уже переезжает много молодых семей. Здесь достоинства города прекрасно сочетаются с тишиной природы. К сожалению, инфраструктурные налоги, вводимые нынешним правящим большинством, неадекватны возможностям жителей, тормозят развитие и наносят ущерб благосостоянию муниципалитета в целом.

Мы будем способствовать декларированию места жительства в Вильнюсском районе, а растущие бюджетные средства направим на создание новых групп в детских садах и развитие инфраструктуры", - цели коалиции резюмировал председатель Вильнюсского районного отделения Движения либералов Артурас Жельнис.

На выборах мэра партнеры по коалиции выдвинули кандидатуру, члена Союза Отечества - Христианских демократов Литвы, доктора юридических наук и члена Вильнюсского районного совета Гедиминаса Казенаса.

"Правые и правоцентристские партии Вильнюсского района согласны с тем, что для преодоления засидевшейся и правящей тридцать лет Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей необходимо объединиться. Поэтому, понимая вызов, мы ограничили свои амбиции как отдельные партийные кандидаты и объединяемся в сильную правоцентристскую коалицию.

Поэтому я верю, что, объединив наши силы, наши программы и ценности, мы создадим сильную конкуренцию и изменим монополию, которая годами процветала в Вильнюсском районе", - обобщил председатель Вильнюсского районного отделения СО-ХДЛ Гедиминас Казенас, выдвигаемый коалиций в мэры Вильнюсского района.

Коалиция подчеркнула, что ее основными приоритетами являются качественное образование, удобная, адаптированная под людей инфраструктура и сообщение, развитие района, забота о культурном наследии и объектах туризма, привлечение садовых сообществ, а также прозрачная и эффективная реструктуризация муниципальных предприятий.

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