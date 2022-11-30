В Украине суд признал виновным предприятие, продавшее дороже детали Круонисской ГАЭС

Высший антикоррупционный суд Украины осудил 2 из 3 руководителей государственного предприятия "Электротяжмаш" за злоупотребление служебным положением путем продажи запасных частей Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (КГАЭС), принадлежащей литовской государственной группе Ignitis grupe, сообщил портал Kharkiv Times.

Издание отмечает, что суд установил, что "Электротяжмаш" отказался от заключения прямого договора с литовской компанией, а запчасти для ремонта гидроагрегата КГАЭС продал чешскому посреднику по заниженной цене. Последний позже продал эти детали литовской энергетической компании по гораздо более высокой цене.

В результате украинский завод, как указал суд, понес 217,3 тыс. евро убытков, а эти средства, которые компания-посредник получила в результате преступного деяния, были конфискованы судом.

По решению суда виновными признаны два топ-менеджера "Электротяжмаша" и два менеджера компании-посредника, зарегистрированной в Чехии. Им запрещено занимать определенные должности от 2,5 до 4 лет, а также назначены штрафы в размере 17 тыс. гривен (около 463 евро).

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