Правительство отложило 13 млн евро для помощи Украине и Молдове

Правительство Литвы утвердило пакет гуманитарной помощи в размере 13 млн евро для населения Украины, подвергшейся нападению России, восстановления ее энергетической инфраструктуры, безопасной транспортировки зерна из страны, а также для Молдовы, которая принимает много военных беженцев из соседней страны.

"Этот пакет гуманитарной помощи поможет удовлетворить основные потребности людей, которые потеряли почти все из-за войны. Литва также окажет финансовую поддержку инициативе "Зерно из Украины", к которой присоединяются другие государства, объединенные Украиной, и Европейская комиссия", — сказала для пресс-релиза правительства премьер Ингрида Шимоните.

На заседании правительства в среду было принято решение о выделении из резерва 8 млн евро, которые предназначены для помощи Украине и Молдовы.

Из них 2 млн евро планируется выделить на инициативу "Зерно из Украины", цель которой – способствовать обеспечению бесперебойных поставок продовольствия из Украины в уязвимые регионы Африки и Азии.

Еще 4 млн евро из этого гуманитарного пакета направляются на расходы, связанные с размещением и содержанием людей, потерявших жилье в Украине из-за войны, и вынужденных переселенцев, а также на энергетическую инфраструктуру страны.

Молдова, принявшая самое большое количество военных беженцев в Европе, должна получить из него 2 млн евро.

В среду также было одобрено выделение еще 5 млн евро на покрытие расходов, связанных с участием в деятельности Фонда освобождения, восстановления, реконструкции и проверки реформ Украины, созданного Всемирным банком. Эта сумма выделена из государственных заемных средств.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!