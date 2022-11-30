Литовская армия закупает внедорожники на 32 млн евро

Литовская армия закупает внедорожники Mercedes-Benz для военных целей на сумму почти в 32 млн евро, сообщило в среду Министерство обороны.

Министерство не уточнило в сообщении количество закупаемых автомобилей.

Договор на закупку внедорожников подписало на этой неделе Агентство оборонных ресурсов. Внедорожники поставит компания Veho Lietuva.

"Автомобили Mercedes-Benz GD 290, приобретенные у голландской армии шесть лет назад, оправдали себя и успешно используются литовской армией. Однако есть потребность в большем количестве внедорожников и обновлении стареющего автопарка", - цитируются в пресс-релизе слова заместителя министра обороны Вилюса Семешки.

В сообщении также отмечается, что закупленные внедорожники будут поставлены в 2023-2024 годах. Ожидается, что первая партия Mercedes-Benz G 350 d поступит летом следующего года.

Министерство сообщает, что новый внедорожник серии 464 надежен и прошел полевые испытания, поскольку с 1979 года модели G-класса используются в спасательных и специальных операциях, а также в миротворческих миссиях по всему миру.

В отчете пресс-релизе сообщается, что приобретаемая Литвой модель обладает повышенной проходимостью и более динамична и комфортна на дороге, чем ее предшественник.

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