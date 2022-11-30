Жители рассказали, сколько платят банкам за ипотеку: суммы пугают не всех

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) повысил процентную ставку, жители Литвы считают, на сколько из-за повышения EURIBOR растут взносы по ипотечным кредитам. По их словам, уже сейчас некоторые платят на 30% больше. С беспокойством ждут следующего повышения процентной ставки.

Снижение инфляции – такова основная причина повышения процентной ставки ЕЦБ. В сентябре ставку повысили на 75%, такое же решение было принято в октябре, а 15 декабря ждет еще одно решение ЕЦБ. Пока эксперты прогнозируют дальнейший рост процентной ставки, однако на сколько ее повысят, пока неясно. Все это сказывается на EURIBOR и на выплатах жителей по кредитам.

Каролис из Вильнюса сказал, что его взносы в последний раз увеличили в сентябре. Его взносы сильно не увеличились - раньше он платил 220,5 евро в месяц, а сейчас - 241,56 евро.

"Пока эта разница небольшая, но в целом повышение на 10% - немало. Если мы платили бы 700 евро, то пришлось бы отдавать 770", – сказал он, заметив, что следующий пересчет процентов его ждет в феврале.

Лаура из Вильнюса сказала, что не знает, что ее ждет в будущем. "Я платила 256 евро, сейчас 301 евро", – рассказала она. Ей такое повышение кажется значительным. "Я надеялась, что будет меньше. Все говорили, что поднимут на 10, ну на 20 евро. Меня это удивило, я не знаю, чего еще ждать. Думаю, это не конец", – сказала она.

Спокойнее к ситуации отнесся Томас. Он рассказал, что его взносы подорожали на 20 евро, такой порядок будет действовать до марта. Томаса рост процентной ставки не пугает. "Когда я брал ипотечный кредит, меня предупреждали, на сколько максимум может увеличиться взнос. Мне сказали, что если сумма составляет 200 евро, то в случае кризиса и войны она может вырасти до 500 евро. Ты заранее знаком с ситуацией и принимаешь решение. Если бы я не решился, то не брал бы кредит", – спокойно сказал он.

Такого же мнения придерживается и клайпедчанка Виргиния. Ее взносы после пересчета увеличились с 185 до 216 евро. "Боюсь ли я роста? Страх ничего не меняет. Я рада, что шесть лет проценты были очень небольшими, сейчас придется платить больше. Но я не думаю охать, надо зарабатывать" – сказала она.

Эту тему жители обсуждают и в социальных сетях, одни говорят, что ничего не изменилась, другие уже платят дороже.

Юргис рассказал, что после пересчета процентной ставки он платит банку на 30% больше, но о какой сумме конкретно идет речь, он не сказал.

Ингрида рассказала, что у нее два кредита, в обоих случаях проценты уже пересчитали.

"Общая сумма, которую я плачу банкам, выросла. В одном случае пересчет провели в августе. До него я платила 284 евро, после – 308,57 евро. Второй кредит пересчитали в ноябре, я платила 229,45 евро, с декабря буду платить 240,24 евро. Пока рост небольшой, но февраля мы ждем с беспокойством. По нашим подсчетам, взносы по одному из кредитов после пересчета вырастут на 100 евро", – рассказала Ингрида.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что в декабре ЕЦБ повысит ставку еще на 75%.

"Процентная ставка вырастет с 1,5 до 2,25%", – убежден он, однако экономист считает, что людям нечего боятся, ведь рост ставки включен в EURIBOR.

"Декабрьское решение не повлияет на процентную ставку EURIBOR. Разве что повышение не будет большим. Вся суть будет в комментариях к ЕЦБ, в обновленных макропрогнозах и планах на повышение процентной ставки в будущем", – сказал Повилаускас.

По его словам, на рынке пришли к соглашению, что трехмесячный EURIBOR в конце следующего года должен составить 3%, больше он не будет расти.

"Это отражает повышение ставки на 75%, а в феврале 2023 года еще на 50%. ЕЦБ остановится на отметке 2,75%, это и выльется в 3% EURIBOR", - сказал экономист.

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