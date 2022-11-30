Сеть Iki сообщает, как будут работать магазины в праздники один магазин будет работать круглосуточно

Приближаются зимние праздники, поэтому сеть магазинов Iki сообщает, как будут работать магазины в праздничный период.

"Мы хотим, чтобы наши покупатели могли удобно готовиться к праздникам. Кроме того, чтобы у работников магазинов была возможность порадоваться праздникам и провести больше времени с домочадцами. Поэтому корректируем время работы магазинов ради удобства покупателей и членов нашей команды", – сказала пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене.

24 декабря, в Сочельник, магазины закроются в 20 часов.

25 декабря магазины будут закрыты.

26 декабря магазины будут работать с 9 до 20 часов.

31 декабря магазины Iki закроются в 20 ч.

1 января будут работать с 10 до 18 часов.

Для удобства жителей в Старом городе Вильнюса круглосуточно будет работать автономный магазин IKI Express 24/7 (ул. Диджёи, 6).

С 23 до 7 ч. в магазин можно попасть, пользуясь приложением сети.

Можно пользоваться услугами электронного магазина iki.lt.

В 5 крупных городах страны заказанные товары будут доставлять на дом.

Жители Вильнюса, Каунаса, Шяуляя, Кедайняя, Паневежиса, Тельшяя, Мариямполе, Таураге и Шилале могут выбирать услугу Click&Collect - заказанные товары доставят в выбранный магазин Iki.

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