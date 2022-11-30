Эфир Delfi: боец "Азова" о плене и обороне Мариуполя и антивоенная конференция в Литве

После выпуска новостей: интервью с российским политиком Дмитрием Гудковым, участником третьей Антивоенной конференции в Вильнюсе.

Малоимущие жители Литвы могут обратиться и получить бесплатную правовую помощь у юристов. Подробнее о том, как это сделать, рассказывают глава Литовской адвокатуры Миндаугас Кукайтис и представитель Caritas Каролина Соснитска.

Разговор украинского журналиста и писателя Максима Бутченко с бойцом полка "Азов" Анатолием Егоровым, который рассказал о стойкости украинцев, месяцах войны в Мариуполе, обороне "Азовстали", а также трагедии, произошедшей в зоне, находящейся в Еленовке.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!