Профсоюз "Вильнюсского общественного транспорта" от забастовки не отказывается

Муниципальная компания "Вильнюсский общественный транспорт" (Vilniaus viešasis transportas (VVT) уверяет, что улучшает условия работы своим водителям и другим работникам, однако профсоюз компании со следующей недели планирует бессрочную забастовку.

Во вторник VVT сообщила, что после введения новой системы оплаты труда авансы работников увеличились в среднем на 15,5%.

"Улучшаются и другие условия труда – изменены графики, чтобы водители могли нормально пообедать и отдохнуть, отказались от подсчета ущерба за ДТП. С учетом замечаний водителей муниципалитет улучшил условия зон для отдыха на конечных стоянках – в городе оборудуют 11 таких зон", – сказано в сообщении VVT.

Представители компании отмечают, что после того как ввели новую систему оплаты труда, зарплаты водителей автобусов и троллейбусов увеличились на 20%, до 2015 евро "на бумаге", на новое повышение зарплат выделено 3,2 млн. евро.

"Больше всего внимания мы уделяем улучшению условий работы. Например, в сентябре изменили больше 90% графиков, чтобы у водителей был перерыв 45 минут. Мы изменили систему оплаты труда, сейчас она гарантирует большие зарплаты, зарплаты стали конкурентоспособными на рынке", – сказал глава VVT Дарюс Алекнавичюс.

Компания утверждает, что новая система оплаты труда более справедливая в отношении работников, нет такого, чтобы за ту же зарплату люди получали разные зарплаты. По данным VVT, после консультаций с работниками часть надбавок заменили увеличенной почасовой оплатой труда, однако по-прежнему на зарплату влияет стаж водителя, сложность маршрута и графика.

Однако глава профсоюза компании Альгирдас Маркявичюс сказал, что не удалось договориться по основному пункту – включить в систему оплаты труда коллективный договор, поэтому забастовка состоится.

"Забастовка состоится, главное требование – чтобы было подписано коллективное соглашение с указанной в ней системой оплаты, устойчивыми стандартами условий труда и социальными стандартами. Люди активно регистрируются, в любом случае 5 декабря забастовка начнется", – сказал Маркявичюс.

По его словам, меньше чем за сутки на участие в забастовке зарегистрировались 200 водителей и других работников.

Напомним, что забастовку планировали год назад, но ей помешали суды и действовавший режим ЧС.

В Мае Вильнюсский окружной суд разрешил работникам провести забастовку, обеспечив половину услуг, с середины сентября снят и режим ЧС.

В конце сентября VVT и профсоюз компании сообщили, что забастовка отменяется, поскольку удалось договориться о повышении зарплат и начать переговоры по коллективному договору.

Однако в середине ноября VVT сообщила, что не удалось договориться о предложенной новой системе оплаты труда, после чего профсоюз заявил о забастовке.

Забастовка начнется в ночь на 5 декабря, в 00.00 ч.

Она будет проходить в соответствии с установленным судом порядком - на каждом маршруте будет курсировать не меньше половины автобусов и троллейбусов. В забастовке планируют принять участие около 1000 работников всех трех департаментов: веркяйского, виршулишкского и антакальнисского.

"Забастовка начнется с первого рейса, она бессрочная (…). Будут курсировать 50% автобусов и троллейбусов каждого маршрута. Значит, если маршрут обслуживают 10 автобусов или троллейбусов в день, их станет 5. Нет такого, что забастовка будет длиться два часа. Мы все понимаем, что один раз нас обманули, поэтому сейчас остановок не будет – до победы, до коллективного соглашения с установленным в ней порядком оплаты труда", – сказал Маркявичюс.

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