Идет война, а в Вильнюсе открылся первый магазин российского капитала

В конце ноября в Вильнюсе открылся первый магазин сети российского капитала MERE. До сих пор магазины этой сети работали в Каунасе и в других городах Литвы. Парадоксально - Литва отказывается от любых связей с российским бизнесом и вдруг, в столице открывается такой магазин, пишет madeinvilnius.lt.

Первый магазин сети MERE открылся на проспекте Саванорю. Магазин открылся тихо, без помпезных реклам и праздника.

"Вильнюсский муниципалитет выдал компании ЗАО Valientė, которой принадлежит магазин Mere, лицензии на торговлю табаком и алкоголем и разрешение на размещение внешней рекламы. Перед выдачей лицензий муниципалитет обратился в государственные учреждения с просьбой представить список действующих санкций и ограничений. Данных о действующих ограничениях на данный момент нет, поэтому не было юридических оснований для отказа в лицензии. Все остальные требования к торговле решают государственные учреждения", – указал муниципалитет порталу MadeinVilnius.lt.

Магазин привлекает покупателей низкими ценами, отмечает, что покупатель платит за товар, а не за известный бренд. В магазине есть практически все: продукты, товары домашнего обихода и гигиенические товары.

Муниципалитет не располагает данными о том, намерена ли сеть расширяться в столице – заявлений на строительство не поступало. Возможно, владельцы магазина оценят торговлю в столице и потом будут принимать решения.

Всего в Литве есть 19 магазинов этой сети, лишь один из них - в столице. Первый магазин MERE был открыт в Литве в 2019 году. Магазины этой сети есть также в Польше, Латвии и Германии.

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