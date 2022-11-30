Спикер Сейма Литвы: школьная общественность сама должна решать вопрос об обучении русскому языку

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что школы сами должны принимать решение о преподавании русского языка как второго иностранного.

"Я бы сказала, что если школьное сообщество сочтет это значимым, не следует запрещать использование русского языка в качестве второго, факультативного языка", — сказала она в среду в интервью радиостанции LRT.

"Я всегда считала преимуществом то, что у человека есть возможность изучать языки. Будь то язык наших соседей – латышский, белорусский, польский, или немецкий, французский, русский", – сказала Чмилите-Нильсен.

Глава Сейма заявила, что необходимо изменить учебный материал и обновить его.

"Что действительно нужно и следует менять, так это учебный материал, то, как преподают русский язык, чтобы учебники и методические материалы соответствовали реалиям, соответствовали текущей ситуации и отражали происходящее", — сказала она.

Во вторник советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович заявила, что Литве следует постепенно отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного.

Министерство образования и науки Латвии ранее заявляло о планах разрешить с 2026-2027 учебного года в качестве второго иностранного языка в школах выбирать только языки стран Европейского Союза или тех стран, с которыми Латвия подписала межправительственные соглашения в сфере образования. Русский язык в такой список не попал бы.

Руководство в сфере образования Литвы указало и рекомендовало школам отказаться от русского языка как второго иностранного.

По данным министерства, в этом учебном году в качестве второго иностранного наиболее популярным в школах был русский язык - его выбрали 14 тыс. 971 ученик шестого класса.

При этом 21,6% шестиклассников страны выбрали немецкий язык как второй иностранный (в прошлом — 15,4%), французский — 8,2% (в прошлом году - 6,8%). То есть 4765 школьников выбрали немецкий язык, 1814 - французский язык.

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