Министр экономики Литвы: торговля с Китаем восстановится

Несмотря на ухудшение отношений между Литвой и Китаем после открытия тайваньского представительства в Вильнюсе в прошлом году, министр экономики и инноваций Литвы заявляет, что "полностью исключить" Китай "невозможн", а отношения с этой коммунистической страной "восстановятся".

"В глобальном мире, где все наши цепочки создания стоимости переплетены, полностью исключить Китай невозможно. Несмотря на то, что это коммунистическая страна, она вложила значительные средства в высокие технологии. Я надеюсь, что торговля с этой страной восстановится", – сказала министр Аушрине Армонайте в интервью порталу деловых новостей vz.lt .

"Литва и ЕС предпринимают шаги для того, чтобы это произошло, но и от них многое зависит — ведь не Литва ввела санкции против себя", — добавила министр.

Экспорт Литвы в Китай в январе-сентябре этого года сократился на 67% до 60,7 млн. евро, а товаров только литовского происхождения - на 81,5% до 25,7 млн. евро, свидетельствуют данные Департамента статистики.

В ответ на открытие тайваньского представительства в Вильнюсе Пекин ограничил дипломатические отношения с Литвой и заблокировал экспорт страны. В результате Европейский Союз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) в начале этого года.

В ноябре этого года Литва открыла торговое представительство в Тайбэе.

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