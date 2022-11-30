Календарная зима начнется с морозов, местами будет до -14 градусов

В среду днем в Литве будет облачно, небольшие осадки возможны лишь местами, в основном в Утенском, Паневежском, Шяуляйском, Тельшяйском и Клайпедском округах.

Местами возможен гололед. Будет от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла н западе, холоднее всего будет в окрестностях Вильнюса и Утены, а теплее – в Клайпедском округе.

В четверг ночью на большей части территории страны будет пасмурно, только на юго-востоке местами возможны прояснения.

На западе страны местами выпадет небольшой снег. Кое-где прогнозируют гололед и туман. Температура будет от 0-5 градусов мороза до 6-11 градусов мороза на востоке страны.

В четверг днем прояснения возможны в большинстве районов, вероятность осадков невелика. Местами будет скользко, утром и вечером возможен туман. Температура составит от 4 градусов мороза на востоке до 1 градусов тепла на западе, но на восточных окраинах страны местами ожидается 5-9 градусов мороза.

В пятницу ночью будет облачно, днем также без прояснений. Особых осадков не ожидается. Ночью будет 6-11, местами до 12-14 градусов мороза, днем до 3-8 мороза.

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