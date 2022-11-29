Вице-мэр Вильнюса: Астраускайте должны уволить из гимназии

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас во вторник написал в фейсбуке, что комиссия Вильнюсского муниципалитета провела расследование в связи с трудоустройством подозреваемой в организации беспорядков у парламента учителя Литовского языка Астры-Геновайте Астраускайте в гимназии "Ювента". По его словам, трудоустройство было оформлено без конкурса, значит, незаконно.

"Комиссия Вильнюсского муниципалитета провела расследование (хотя и без него все было ясно) и констатировала, что обвиняемая в организации беспорядков у парламента Астра-Геновайте Астраускайте была устроена в гимназию "Ювента" незаконно - безо всякого конкурса", – писал вице-мэр.

По его словам, директору гимназии придется уволить Астраускайте. "Сейчас произойдет то, о чем я говорил – директору придется уволить Астру, тогда будет решаться вопрос назначения взыскания директору", – sписал Бенкунскас.

Он сказал, что директор гимназии допустила ошибку. "Я надеюсь, эта ошибка будет исправлена и человек, выступающий против государства, не будет учить молодежь", – подчеркнул он.

Директор школы Ирина Игнатавичене ранее сказала, что она взяла Астраускайте на работу, поскольку у нее не было выбора – не хватало учителя, некому было вести уроки, а в договор с Астраускайте включили условия - на работе не распространять свои политические взгляды и во время воспитательно-образовательного процесса не участвовать в политических действиях.

Решение директора критиковала и министр образования Литвы Юргита Шюгждинене.

Астраускайте известна как человек, активно протестующий против власти. Она является одной из подозреваемых в деле об августовских беспорядках у парламента. Ее обвиняют в организации беспорядков, провокациях.

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