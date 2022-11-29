В этом году было около 450 повреждений физического барьера на границе с Беларусью

С начала этого года на границе с Беларусью зафиксировано около 450 случаев повреждения физического барьера, сообщил представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис. Однако, отмечает он, повреждения устраняются имеющимися возможностями СОГГ.

"В этом году зафиксировано 442 преднамеренных попытки его повреждения. Сейчас СОГГ объявила так называемую рыночную консультацию в виде обращения к участникам рынка, их просят представить предложения, чтобы узнать, какие суммы, какая стоимость может быть за эту услугу, какова ситуация на рынке. А услуга заключалась бы в подборе подрядчика, который мог бы профессионально обеспечить ремонт поврежденных отрезков колючей проволоки и физического барьера. Потому что на сегодняшний день заграждение все еще ремонтируется силами самой СОГГ", - сказал ELTA Г. Мишутис.

С другой стороны, по словам Г. Мишутиса, по-прежнему действует отдельное соглашение между пограничниками и государственной электрогазотранспортной группой EPSO-G. Хотя, по его словам, пограничники от них получают необходимое оборудование для ремонта физического барьера, как отмечает Г. Мишутис, - ремонт физического барьера не является прерогативой СОГГ.

Кроме того, Г. Мишутис отмечает, что в настоящее время потоки нелегальных мигрантов на границе с Беларусью остаются прежними, поэтому, подчеркивает он, необходимо обеспечить безопасность на будущее.

"Значительной активизации нет, и у поляков есть движение, а у латвийцев появилось больше – это значит, что проблема нелегальной миграции на границе с Беларусью никуда не исчезла", - отметил Г. Мишутис.

ELTA напоминает, что белорусские пограничники продолжают активно способствовать нелегальной миграции в Литву. По словам представителей СОГГ, белорусские сотрудники привозят мигрантов к государственной границе, сопровождают их в места, где нет физического барьера, или помогают разрушить физический барьер для незаконного пересечения границы с Литвой.

С 3 августа прошлого года, когда СОГГ было предоставлено право разворачивать нелегальных мигрантов, пытающихся из Беларуси незаконно пересечь государственную границу, не допущено 18,8 тыс. нелегальных мигрантов.

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