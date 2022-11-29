Президент: в 2023 году я ожидаю снижения инфляции

Президент Гитанас Науседа считает, что высокая инфляция для населения будет снижена увеличением их доходов со следующего года. Кроме того, глава страны надеется, что экономическая ситуация стабилизируется в 2023 году.

"Еще одним важным аспектом, который может помочь контролировать если не сам уровень инфляции в ближайшее время, то ее последствия, являются наши решительные действия, облегчающие финансовое положение наиболее уязвимых слоев общества, — это повышение минимальной месячной зарплаты, это безналоговое повышение суммы дохода - я все время говорил об этом и призывал делать это смелее", - заявил во вторник журналистам в Вильнюсе Г.Науседа.

По его словам, в следующем году также увеличатся трудовые пенсии.

"И, конечно, я все еще жду быстрого повышения пенсий - как вы знаете, закладывание в бюджете следующего года дополнительной индексации пенсий означает, что нашим пенсионерам будет немного легче пережить этот "золотой" год и повышение цен, но и для других групп общества, я думаю, заработная плата должна продолжать расти", - сказал президент.

По словам Науседы, прямых инструментов для сдерживания инфляции у Литвы нет.

"Сейчас у нас не так много инструментов для непосредственного воздействия на инфляцию, потому что мы находимся в зоне евро, и мы очень хорошо знаем, что инфляция также высока в других странах еврозоны. Да, согласен - в Литве она даже выше, чем во многих странах ЕС, но это связано с повышением цен на энергоносители", - сказал Г. Науседа.

Глава страны ожидает снижения инфляции в следующем году.

"Я надеюсь, что в долгосрочной перспективе этот эффект, вызванный ценами на энергоносители, будет усиливаться, и мы увидим некоторые признаки стабилизации во второй половине 2023 года, если не в первой половине", — сказал Г. Науседа.

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