В парламенте – неожиданный шаг депутатов в связи с главой Комитета по бюджету и финансам

Представитель оппозиционной фракции регионов Литвы Агне Ширинскене подготовила проект постановления в связи с недоверием в отношении Миколаса Маяускаса, главы парламентского Комитета по бюджету и финансам. Delfi получил проект, депутаты уже собирают подписи под ним.

В заявлении, адресованном спикеру Виктории Чмилите-Нильсен, сказано dėl что Маяускас утратил доверие коллег по партии (консерваторов) из-за голосования по бюджету на следующий год.

Отмечается, что президиум партии решил обратиться во фракцию консерваторов в парламенте, чтобы представить на пост главы Комитета по бюджету и финансам другого члена партии.

Сообщается, что в рамках процедуры вотума недоверия Маяускасу дадут возможность ответить на вопрос, почему ему не доверяет правящая партия консерваторов, оценить обстоятельства, вызвавшие недоверие, из значение для дальнейшей работы комитета и получить все пояснения.

"Мы понимаем, что дальнейшая работа Миколаса Маяускаса на посту главы Комитета по бюджету и финансам будет осложнена и даже будет невозможна, если на вопрос доверия не ответит весь парламент, и если у Маяускаса не будет опоры в парламенте; чтобы создать условия для проверки наличия доверия парламента после высказанного недоверия партии, заявляем, что предлагаем уволить Маяускаса с занимаемого поста как человека, лишившегося доверия", – сказано в заявлении.

Ширинскене считает, что Маяускас до сих пор хорошо работал на посту главы комитета.

Политик заметила, что на пост главы Комитета по бюджету и финансам Маяускаса назначил весь парламент, значит и доверие надо проверять у всех депутатов.

"Волю и мнение парламента не должны игнорировать. Это особенно значимо, поскольку в сложное время может быть непросто найти другого главу Комитета по бюджету и финансам, который смог бы возглавлять комитет объективно, сохраняя политический нейтралитет, мог бы добиться широкого консенсуса. Поэтому, я думаю, надо создать Маяускасу условия для проверки доверия всего парламента", – сказала Ширинскене.

Подписи собирают у всех депутатов - и оппозиции и правящих.

Мяусускас навлек на себя гнев консерваторов тем, что поддержал широкое применение 9% льготного НДС, противоречащего предложениям правительства.

Президиум консерваторов обязал свою фракцию в парламенте делегировать на место Маяускаса в Комитете по бюджету и финансам другого политика, поскольку Маяускаса исключают из партии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!