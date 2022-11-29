Глава КНБО Сейма призывает усилить воздушное пространство НАТО: системы ПВО могли бы покрыть и часть Украины

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас отмечает, что в ответ на ракетные удары, зафиксированные в Польше две недели назад, необходимо усилить противовоздушную оборону (ПВО) стран НАТО. Политик указывает, что, прикрывая воздушное пространство Польши, можно было бы защитить и часть территории Украины.

"Теперь весь анализ должен быть обращен к очень простому вопросу – что нам делать дальше? Как прикрыть небо стран НАТО в этом случае? Как мы защищаем воздушное пространство стран НАТО от ракетных ударов, от возможных инцидентов, которые могут быть вполне реальными", - во вторник радио LRT сказал Л. Кащюнас, подчеркнув, что могут быть разные решения.

"Это установка систем ПВО у восточной границы Польши, вплотную к границе. Например, появление систем Patriot. Это означало бы, что дальность их действия составит 90 километров, и по всему алгоритму ракета, летящая рядом или в сторону Польши, уже должна сбиваться над Украиной. То есть в каком-то смысле можно было бы прикрыть часть пространства Украины даже при работе из Польши", - прокомментировал председатель КНБО.

Также, по мнению Л. Кащюнаса, необходимо говорить о более активной передаче Украине систем ПВО. Однако, отмечает он, вопрос о поддержке этой страны непростой.

"Но здесь не будет все просто по разным причинам, из-за того, какой ресурс сейчас контролируют сами западные страны, сколько у них есть, сколько они могут дать, но именно на это мы должны ориентироваться", - пояснил политик.

"Нужно говорить о необходимости усиления обороны всего восточного фланга НАТО. В первую очередь Польши, но и стран Балтии. И решения, которые были приняты на саммите НАТО в Мадриде, не могут оставаться только на бумаге", – подчеркнул Л. Кащюнас.

Хотя, по словам председателя КНБО, похоже, что взрывы в Польше не были преднамеренными, он не исключает, что в будущем ситуации могут повториться.

"Россия может каким-то образом продвинуть красную линию вперед и проверить. Сейчас такой инцидент, хоть и непонятно, но очевидно, что никакого умысла со стороны России не было, точечного удара еще не было, доказательств тому нет. Но не будем исключать, что когда-нибудь может произойти удар по территории НАТО", - сказал Л. Кащюнас.

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