Советник президента: Литва должна отказаться от преподавания русского языка как иностранного

Литва должна постепенно отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного, считает советник президента Литвы по вопросам образования Иоланта Урбанович.

"Конечно, нынешняя ситуация, может быть, и не внушает оптимизма, но мы не можем ожидать очень резкого изменения, потому что есть прежний выбор учеников, следует обеспечить преемственность обучения. С другой стороны, необходимо обеспечить возможность выбора других иностранных языков: французского, немецкого или других, а для этого нам нужны педагоги", — заявила она во вторник радиостанции Zinius radijas.

Министерство образования и науки Латвии ранее заявляло о планах разрешить с 2026-2027 учебного года в качестве второго иностранного языка в школах выбирать только языки стран Европейского Союза или тех стран, с которыми Латвия подписала межправительственные соглашения в сфере образования. Русский язык в такой список не попал бы.

Руководство в сфере образования Литвы указало и рекомендовало школам отказаться от русского языка как второго иностранного.

Урбанович отметила, что в Литве по-прежнему много школьников, выбравших русский язык, но эта тенденция меняется.

"Постепенно ситуация меняется, и мы видим тенденции, что выбор этого года демонстрирует разные тенденции. Больше выбирают немецкий и французский языки. Конечно, задача министерства здесь состоит в том, чтобы выбор менялся, чтобы обеспечить этот баланс", - сказала советник.

По данным министерства, в этом учебном году в качестве второго иностранного наиболее популярным в школах был русский язык - его выбрали 14 971 ученик шестого класса.

При этом 21,6% шестиклассников страны выбрали немецкий язык как второй иностранный (в прошлом — 15,4%), французский — 8,2% (в прошлом году - 6,8%). То есть 4765 школьников выбрали немецкий язык, 1814 - французский язык.

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