Американский эксперт: ракета взорвалась в земле, что соответствует российскому С-300

Экс-аудитор по контролю качества Агентства по управлению оборонными контрактами США, эксперт по эффектам боеголовок Трент Теленко уверен, что разорвавшаяся в Польше ракета была не украинской, а российской. Свои аргументы он привел в интервью ru.Delfi.lt.

Польша до сих пор не может с уверенностью сказать, откуда была выпущена ракета российского производства, которая ударила по селу Пшеводув 15 ноября и забрала жизни двух человек. Об этом сказал премьер Матеуш Моравецкий. Хотя перед этим президенты США и Польши уже сказали, что это, вероятно, была украинская ракета С-300. В то же время расследование еще продолжается.

О чем говорят разрушения на месте взрыва, откуда могла быть выпущена ракета и каких сведений не хватает, в интервью американского специалиста.

- Расследование ракетного удара по Польше 15 ноября продолжается. Однако западные политики уже заявили, что это была украинская ракета С-300. Украина это отвергает. Начнем с обломков ракеты на фото - о чем они нам говорят?

- Чтобы увидеть воронку такого размера, которую мы наблюдаем в Польше, необходимо, чтобы ракета пролетела очень, очень большое расстояние. Мы говорим о расстоянии порядка 150 километров. И у нее должен был бы быть неисправен взрыватель. Потому что ракеты такого типа, как правило, приближаются к цели и используют радиолокатор для подрыва боеголовки вблизи. Таким образом, облако осколков разорвет на части самолет или ракету, которые являются целью.

Так что когда (на месте взрыва, - Delfi.) смотришь на трактор, тягач и телегу, ты не видишь никаких осколочных повреждений. То есть когда ты смотришь фото с боев в Украине и видишь, как артиллерийские боеприпасы или GMLRS (ракета для HIMARS, - ред.) взрываются над грузовиком, то он весь густо изрешечен осколками. Когда вы смотрите на шины в Польше, они должны быть разорваны в клочья. А мы этого не видим.

И еще — исправный взрыватель боеголовки ракеты класса "земля-воздух" должен был бы взорвать ее в воздухе. И в качестве запасного варианта, если не сработает неконтактный (взрыватель, - ред.), есть то, что называют супер быстрой функцией. То есть, если произойдет какой-либо сильный удар с высокой перегрузкой (линейное ускорение, - ред.), боеголовка взорвется. И даже тогда вы должны увидеть осколочные повреждения на тракторе, на шинах. Но этого нет.

А если бы это была ракета малой дальности с неисправным твердотопливным ракетным двигателем, который обеспечивал только часть скорости, то есть не достигал 2,1 километра в секунду, то трактор и телега должны были быть покрыты большим количеством горящего топлива твердотопливного ракетного двигателя, выброшенного из кратера.

Мы видели такое с неисправными российскими ракетами в Telegram. Но ни в воронке, ни на тракторе, ни на телеге, которые мы рассматриваем, не было никаких признаков этого.

- Прежде чем мы перейдем к дальнейшему обсуждению версий, расскажите подробнее о вероятности удара украинской ракетой С-300 по наземному объекту. Насколько известно, Украина имеет эти ракеты только "земля-воздух".

- В режиме "земля-воздух" ракета С-300 способна поразить воздушную цель на дальности 90 километров, а в режиме "земля-земля" она может достигать около 150 километров, исходя из информации, которую мы получили от Украины. И она будет приземляться на очень высоких скоростях. Кроме того, разнятся мощность боеголовок и тип поражающих элементов. Несколько месяцев назад минобороны Украины сообщило, что россияне сняли с С-300 300-фунтовую (125-килограммовую) осколочную боеголовку и установили гораздо более мощную фугасную боеголовку.

Идея заключалась в том, что ракета с очень высокой скоростью при ударе по украинскому зданию, рассеивала поражающие элементы c дополнительной энергией взрыва и вызвала обрушение здания.

Таким образом, просто основываясь на воронке, мы видим ракету, у которой не было осколочной боеголовки, которая разорвала на части голландский самолет рейса MH17 над Донбассом несколько лет назад. У поражающих элементов, размещенных на боковой поверхности боеголовки, характерная форма с острыми углами, как у ограненных бриллиантов.

Если бы это была осколочная боеголовка, то в Польше были такие осколки. Когда голландские суды проводили расследование ракетного удара по MH17, они нашли все эти технические данные о боеголовках. Боеголовка "Бука", сбившая MH17, немного отличается от боеголовки, которая стоит на ракетах С-300. Но это одна и та же технология. Он из той же эпохи развития советского оружия и использует те же технические решения. Таким образом, мы должны видеть такие фрагменты, но это не так. Итак, это приводит нас к тому, что мы смотрим на ракету, выпущенную на большое расстояние с чисто фугасной боеголовкой, что само по себе означает, что это не украинская ракета. И она взорвалась в земле, что также соответствует российскому С-300.

А информация, которая поступила после удара, была с радиолокатора AWACS (Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения, ДРЛО, - ред.) APY-1 - теоретически обеспечила поляков телеметрией по полету ракеты. Это позволило им сделать вывод о том, что это не российская ракета, а впоследствии - что она и не украинская. Так что, возможно, мы рассматриваем запуск из Беларуси, где использовали командное наведение, чтобы попытаться обмануть радиолокатор ДРЛО. Возможно, кто-то скажет, что это не так, но реальность такова, что Советский Союз, а затем и Россия потратили много времени, пытаясь понять, как обмануть западные радиолокаторы, чтобы их ракеты миновали западную противоракетную оборону. И думать, что россияне будут на что-то не способны, значит недооценивать их технические возможности.

- Как вы считаете, была ли ракета, прилетевшая на польскую территорию, случайной?

- Командная система наведения ракет С-300, как правило, не так точна, но Министерство обороны Украины заявило, что русские модифицировали головку самонаведения с помощью радионавигационной системы в стиле глобальной системы позиционирования [GPS-ред.], которая обеспечивает относительно высокую точность. Место, по которому был нанесен удар в Польше, — это место, где линии электропередач из Европейского Союза подают и распределяют электроэнергию на границе с Украиной, что делает эту точку гораздо более вероятной целью для сознательного удара, а не для случайно упавшей ракеты, вышедшей из-под контроля. Из всех мест, где может упасть вышедшая из-под контроля ракета, падение рядом с линией электропередач, которая поставляет электроэнергию в ЕС и Украину и из них, - это, если рассуждать здраво, уж слишком для случайного попадания. Так что здесь вы должны рассматривать вариант сознательного удара как более вероятное развитие событий, нежели несчастный случай.

- Вы привели много аргументов, почему это была не украинская ракета. По вашему мнению, это все же была С-300 российской модификации или, может, другая? Например, Х-101.

- Вывод о том, что это не украинская ракета означает, что поляки получили от Украины образцы остатков химических соединений из твердотопливного двигателя и взрывчатки в украинских ракетах - что позволило бы им однозначно утверждать, что это именно С-300. И это не украинская ракета. Так что, если вы исключите украинскую ракету, у вас останется российская ракета или, возможно, ракета, которая была в руках Беларуси и запущена россиянами. Место, где упала ракета, очень показательно и соответствует целям компании России по разрушению электросистемы Украины.

И есть еще одна вещь, о которой мы должны были услышать, но не слышали. В Соединенных Штатах есть то, что называется системой спутникового обнаружения космического базирования Space Based Infra Red [SBIR Ed.]. Это датчик, который может предупредить вас в тот момент, когда запускается баллистическая ракета. Эта система была создана в конце 90-х годов, чтобы иметь возможность обнаруживать помимо межконтинентальных баллистических ракет, "Скады", "Точки У" и "Искандеры". Ракета типа 55, 5В55Р, которую использует Украина, выбрасывает аналогичный уровень инфракрасной энергии, так что мы должны были к этому времени услышать от США что-то вроде: “Да, это была украинская ракета” или “Да, это была выпущена ракета из Беларуси”. Мы ничего такого не слышали. Так что у меня остался вопрос. Если у нас есть этот датчик, который может исключить украинскую ракету, и мы ничего не слышали, в чем дело? Я не знаю. Это вопрос, который Польше следовало бы задать Соединенным Штатам, но она этого не сделала. И вы остаетесь с политическим нарративом.

- И последний мой вопрос тоже политического характера. Если эта ракета всё же была российской, и НАТО на это не отреагировало, какие могут быть последствия?

- Политика вне моей компетенции, я больше технарь. Но это говорит нам о том, что страны НАТО не хотят эскалации, из-за страха перед возможностью ядерной войны. И я могу это понять, но реальность такова, что НАТО намного сильнее. И это так. Если бы Россия хотела покончить с собой, она бы уже это сделала.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!