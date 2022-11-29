Оценка работы правительств Шимоните и Сквернялиса: мнение жителей неблагоприятно для правых опрос инициирован оппозиционной партией

Жители Литвы сравнили, какое правительство – Саулюса Сквернялиса или Ингриды Шимоните – лучше справлялось с настигшими страну кризисами. Такое исследование было инициировано возглавляемой экс-премьером С. Сквернялисом оппозиционной партией "Во имя Литвы". По данным опроса, проведенного по заказу этой партии 26 октября – 8 ноября компанией Baltijos tyrimai, большинство респондентов утверждали, что предыдуще правительство справлялось несравненно лучше, чем нынешнее.

Однако директор Baltijos tyrimai Раса Алишаускене не спешит констатировать, что крайне неблагоприятные для правых результаты опросов свидетельствуют о разной оценке качества работы двух последних правительств. Эксперт напоминает: несмотря на большее количество коммуникативных ошибок, чем у правительства С. Сквернялиса, правительству И. Шимоните пришлось столкнуться с гораздо большим количеством кризисов, повлиявших на жизнь жителей.

Кроме того, Эльте удалось получить и другие результаты исследований, проведенных по заказу партии "Во имя Литвы". В ходе проведенных опросов спрашивали, как жители оценивают работу правительства И. Шимоните по решению инфляционных и энергетических проблем. А также, кого жители в настоящее время считают лидером оппозиции в Сейме.

Считают, что правительство С. Сквернялиса лучше справлялось с кризисами

Согласно опросу, проведенному компанией Baltijos tyrimai, 46 проц. опрошенных считают, что правительство С. Сквернялиса лучше справлялось с кризисами, постигшими государство, чем нынешнее правительство И. Шимоните. "Как вы думаете, какое правительство лучше справлялось с возникающими в стране кризисами – предыдущее правительство С. Сквернялиса или нынешнее правительство И. Шимоните?", - такой вопрос задавали респондентам в анкете.

То, что действующая власть лучше справляется с кризисами, указали 17 проц. жителей. Между тем треть (30 проц.) опрошенных утверждали, что ни правительство И. Шимоните, ни С. Сквернялиса не способны должным образом решать кризисы. Еще 7 проц. жителей сказали, что не знают, как ответить на такой вопрос.

Оценили решения Шимоните в решении проблем, связанных с энергетикой и инфляцией

Возглавляемая С. Сквернялисом партия "Во имя Литвы" попросила включить в социологическое исследование Baltijos tyrimai вопрос о том, как жители оценивают работу правительства И. Шимоните по решению текущих инфляционных и энергетических проблем. Именно эти вопросы доминируют в общественном пространстве в последнее время. Несмотря на то, что обе вышеупомянутые проблемы усугублялись геополитическими обстоятельствами, со стороны оппозиции не было недостатка в замечаниях и критике в адрес правящих.

84 проц. респондентов считают, что правящие плохо справлялись с бьющей рекорды инфляцией и вызовами в энергетике. Всего 11 проц. респондентов придерживались противоположного мнения: по их словам, правительство работает исправно. 5 проц. респондентов не пожелали ответить на этот вопрос.

Лидером оппозиции жители считают Сквернялиса

Партии, причисляющие себя к левоцентристским, инициирующие один за другим вотумы недоверия министрам правительства И. Шимоните, до сих пор не смогли договориться по поводу лидера оппозиции. Похоже, что из-за взаимной конкуренции эта идея, по сути, уже отправилась в ящик. Однако партия "Во имя Литвы" решила спросить у жителей, кого из политиков в настоящее время в Сейме они видят в качестве лидера оппозиции. Отвечая на этот вопрос, респонденты без конкуренции выделили председателя "Во имя Литвы" С. Сквернялиса – 36 проц. респондентов ответили, что в настоящее время видят экс-премьера в качестве лидера оппозиции.

Другие названные респондентами политики значительно отстают от лидера: в качестве лидера оппозиции также указывали председателя Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунаса Карбаускиса – 5 проц., члена Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса – 3,7 проц., европарламентария, главу Социал-демократической партии Литвы Вилию Блинкявичюте – 2,4 проц. Другие политики не перешагнули 2-процентную планку. Треть респондентов ответили, что у них нет мнения.

Опрос проводился с 26 октября по 8 ноября. Был опрошен 1 021 житель Литвы (в возрасте 18 лет и старше), исследование проводилось в 116 точках отбора. Результаты исследования отражают мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше, распределение участников исследования по полу, возрасту и месту жительства пропорционально распределению населения Литвы. Погрешность результатов не превышает 3,1 проц. Метод опроса: личное интервью на дому у респондента.

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