Из-за изменения закона продавец автомобиля оказался в сложной ситуации: ждет штраф и неприятности

С 1 ноября 2022 года в жизни покупателей и торговцев в Литве произошли перемены - вступили в силу ограничения наличного расчета. За товары и услуги дороже 5000 евро надо платить через банк. Основная цель изменений – борьба с "тенью", однако водители уже столкнулись с первыми проблемами.

Таутвидас обратился в группу водителей в социальной сети с просьбой дать совет. На Facebook в группе "Все об автомобилях" он рассказал свою историю - машину у него хотел купить гражданин Украины, который мог заплатить 24 000 евро только наличными, посколлку из-за войны он не может пользоваться банковскими услугами.

Таутвидас рассказал, что стал искать информацию, что ему делать, чтобы не пришлось платить штраф. Он сказал, что вместе с покупателем звонил в действующие в Литве банки, консультировался с их работниками, обращался в Налоговую инспекцию, но ответ был один – если сделка будет заключена, продавца ждут неприятности.

Мужчина сказал, что работники ГНИ заверили, что после декларации доходов ему придется объяснять сделку и, возможно, его ждет не только штраф, но и включение в список ненадежных лиц.

Представитель ГНИ Раса Вирвилене сказала, что, несмотря на закон, есть исключения, позволяющие сделку в наличных.

"Исключение применяется, если в силу объективных обстоятельств заплатить за товар или услугу через банк нет возможности, а заплатить за товар или услугу надо немедленно. Безналичному расчету может помешать сбой в работе электронных систем или средств электронного расчета, например, Smart-ID, мобильной подписи, сбои в интернет-связи или мобильной связи, а также тот факт, что у кого-то из сторон нет счета в банке. Сбои в системе должны подтвердить поставщики услуги", – сказала специалист.

Представитель ГНИ пояснила, что после такой сделки продавец должен в течение 10 дней декларировать ее в ГНИ и предоставить данные идентификации сделки.

"Соответствующее уведомление надо сформировать в системе EDS – код формы PRC915. Точный порядок оформления такой сделки есть на сайте ГНИ", – сказала Вирвилене.

Она напомнила, что за нарушение действующего закона грозит административная ответственность, штраф ждет и покупателя и продавца. Размер штрафа 100-500 евро.

"Кроме того, такой нарушитель не может считаться налогоплательщиком, отвечающим минимальным критериям доверия, если он является главой компании или другим ответственным лицом или человеком, который занимается индивидуальной деятельностью и в последние 12 месяцев до его оценки ему был назначен штраф в размере 1500 евро или больше за нарушение порядка расчета", – указала Вирвилене.

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