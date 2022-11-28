Во вторник цена на электроэнергию в странах Балтии - самая высокая за два месяца

На бирже Nord Pool в зонах трех стран Балтии среднесуточная цена электроэнергии во вторник составит 380,85 евро за мегаватт-час (МВтч) или 0,38 евро за киловатт-час (кВтч), показывают данные торговли "на сутки вперед" (англ. day-ahead) на бирже.

По сравнению с понедельником (272,75 евро) во вторник электричество дорожает почти на 40%.

Это самая высокая среднесуточная цена на электроэнергию с 30 сентября, когда она достигла 415,16 евро за МВтч в Литве и Латвии и 376,44 евро за МВтч в Эстонии.

Кроме того, во вторник электроэнергия в странах Балтии будет самой дорогой в 17-18 часов, когда ее цена достигнет 501,1 евро за МВтч, самой дешевой она будет в 2-3 часа ночи - 233,2 евро.

Представитель Ignitis grupe Артурас Кетлерюс говорит, что высокие цены на электроэнергию в странах Балтии вызваны снижением производства на ветряных электростанциях по всей Европе и Скандинавии, так в воскресенье остановился генератор мощностью 274 мегаватт (МВт) эстонской электростанции Аувере под Нарвой.

По его словам, оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии на этой неделе должна еще вырасти и достичь пика 1 декабря.

"Нынешние тенденции и прогнозы показывают, что оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии, скорее всего, на этой неделе еще вырастет и достигнет своего пика в первый день декабря", - сказал BNS Кетлерюс.

По его словам, в период с 29 ноября по 1 декабря производство электроэнергии на скандинавских ветряных электростанциях должно снизиться со стандартных 12 до примерно 2 гигаватт (ГВт).

До сих пор самая высокая среднесуточная цена в странах Балтии за последние два месяца была 16 ноября, когда мегаватт-час стоил 303,33 евро в Литве и Латвии и 299,93 евро в Эстонии.

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