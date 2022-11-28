В Вильнюсе заблокирована дорога: столкнулись тягач и мироавтобус

В понедельник поступило сообщение о серьезном ДТП на Эйшишкском шоссе.

По предварительным данным, в 16.14 ч. сообщили о столкновении тягача и микроавтобуса. В микроавтобусе был зажат водитель. Его освободили пожарные-спасатели и передали в руки врачей. Пострадавшего увезли в больницу.

Из-за ДТП движение на Эйшишкском шоссе было заблокировано. Проехать нельзя от ул. Салининку до Вайдотай и от ул. Киртиму до Салининку.

Образовались огромные заторы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!