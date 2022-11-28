Премьер Литвы: если кто-то совершит ошибку, как с Минскими соглашениями в 2014 году, то это не будет концом войны

ELTA ru.DELFI.lt

Ingrida Šimonytė Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Премьер Ингрида Шимоните утверждает, что не видит заинтересованности России в мирных переговорах из-за войны, развязанной этой страной в Украине. Она утверждает, что Россия хочет передышки, но если будет допущена такая ошибка, как инициированные в 2014 году Минские соглашения, это не приведет к окончанию войны и миру.