Глава МИД Литвы в Киеве: несмотря на дождь российских бомб и варварскую жестокость, Украина победит

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис находится с визитом в Украине. Об этом глава литовской дипломатии сообщил в своем аккаунте Twitter.

"Мы – министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции - находимся сегодня в Киеве и полностью солидарны с Украиной. Несмотря на дождь российских бомб и варварскую жестокость, Украина победит!", - написал Г. Ландсбергис на своей странице в Twitter.

ЭЛЬТА напоминает, что премьер-министр Ингрида Шимоните также посетила Украину на прошлой неделе. Глава правительства вместе с премьер-министрами Польши и Украины Матеушем Моравецким и Денисом Шмыгалем приняли участие во встрече премьер-министров формата Люблинского треугольника.

Премьер-министры стран обсудили дальнейшую поддержку Украины, защищающейся от российской военной агрессии, и подчеркнули ответственность России за систематически совершаемые военные преступления, отмечая солидарность и общие цели Литвы, Польши и Украины в трехсторонней декларации, говорится в сообщении правительства.

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