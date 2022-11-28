Концерт Лободы в Литве состоится: МИД признал, что нет оснований для запрета на въезд

На прошлой неделе МИД Литвы сообщил, что планирует включить в список нежелательных лиц популярную в России украинскую певицу Светлану Лободу. После этой информации была остановлена продажа билетов на концерты исполнительницы, однако в субботу продажи были возобновлены. Министр культуры Симонас Кайрис на прошлой неделе сказал, что эта исполнительница представляет угрозу, но МИД указал, что не видит объективных причин для включения Лободы в список нежелательных лиц.

МИД Литвы на прошлой неделе заявлял, что Лобода будет включена в список нежелательных лиц, поэтому не сможет приехать в Литву. На выходных сама исполнительница заявила, что никакого запрета нет, ее концерт состоится.

"Очередной вброс и черный пиар в мою сторону. Прошу СМИ не поддерживать данную информацию. На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся", – писала она.

В минувшую пятницу организаторы концертов Лободы в Литве приостановили продажи билетов и указали, что выясняют ситуацию. Однако в субботу продажа билетов была возобновлена.

"Продажа билетов возобновлена. Мероприятия состоятся в установленные дни. Организатор получил официальное уведомление о том, что исполнителя не включат в список нежелательных в Литве лиц", – сообщается на платформе.

Комментируя ситуацию, МИД 28 ноября отметил, что у него нет юридических оснований для включения Лободы в список нежелательных лиц.

"Процедура была начата в минувшую среду, когда в обществе появились вопросы в связи с ее концертами в Литве (певицу оценивают неоднозначно). МИД обратился к партнерам в Украине с просьбой оценить публичные заявления певицы, ее поведение перед лицом российской агрессии. По предварительным данным, есть признаки для ее включения список нежелательных лиц", – сказала пресс-секретарь главы МИД Паулина Левицките.

Согласно ответу, при дальнейшем выяснении фактов стало ясно, что нет правового основания и объективных данных для ее включения в список нежелательных лиц. Левицките подчеркнула, что мы правовое государство, поэтому сейчас нет оснований для принятия такого решения.

Кайрис сказал, что, по его мнению, исполнительница представляет угрозу своей прежней позицией по России.

"Однозначно – всегда представляет (риск – BNS). Поскольку, если иметь в виду и Литву, что касается войны, понимая, сколько у нас украинцев, естественно этот вопрос не должен умалчиваться", – сказал он.

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