На неделю ужесточается таможенный досмотр ввозимых в Литву товаров

На этой неделе (28 ноября – 3 декабря) таможенники уделят особое внимание досмотру ввозимых в Литву подсанкционных товаров. В случае возникновения подозрений в том, что страна происхождения или назначения товара указана неверно, груз и сопроводительные документы будут проверены крайне строго, сообщается в пресс-релизе Департамента таможни.

"Мы заметили, что количество товаров, ввозимых в Литву из стран Центральной Азии, в этом году увеличилось почти на 90 проц. Такой резкий рост может означать, что под видом других стран пытаются продавать подпадающие под санкции ЕС товары из России или Беларуси", - сказала заместитель генерального директора Департамента таможни Довиле Краулайдене.

Также таможенники усилят рентгенотехнический досмотр автомобилей с прицепами, зарегистрированными в Беларуси или Российской Федерации.

Таможня Литвы с 1 июля до 20 ноября 2022 года 10 539 раз не выпускала товары под процедуры импорта, экспорта, транзита, когда страной-отправителем или страной-получателем была Российская Федерация, и 3 087 раз, когда страной-отправителем или страной-получателем была Беларусь, отмечается в сообщении.

В январе-октябре 2022 г. общая статистическая стоимость товаров, импортированных в Литву из стран Центральной Азии (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан) по сравнению с январем-декабрем 2021 г. увеличилась на 88 проц., экспортированных товаров – в 2,3 раза.

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