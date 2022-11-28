Эксперты подтвердили: обнаружены останки партизана Виткуса-Казимерайтиса

Останки послевоенного лидера партизан, боровшихся с советской властью, Юоза Виткуса-Казимирайтиса обнаружены в Лейпалингисе, что Друскининкскм районе Литвы, подтвердил в понедельник руководитель Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ) Арунас Бубнис.

«Среди останков, найденных в Лейпалингисе, есть останки видного лидера южных литовских партизан Юозаса Виткуса-Казимирайтиса, сегодня это может быть подтверждено на 100 процентов», - сказал директор центра на пресс-конференции в понедельник в Вильнюсе.

Главный эксперт Государственной службы судебно-медицинской экспертизы Юрате Янкаускене заявила, что анализ ДНК, проведенный лабораторией, показывает совпадение в 99,9%.

"В 2018 году мы получили слюну Римгаудаса и Людаса, сыновей Виткса, после доставки костей этих останков была проведена опознавательное исследвование и был сделан вывод, что это биологический отец Людаса и Римгаудаса Виткусов с процентным совпадение в 99,9, которое подтверждает, что это останки именно этого человека», - сказала Янкаускене.

В 2019 году на кладбище Лейпалингисе были эксгумированы останки 34 партизан, из которых в прошлом году были идентифицированы останки семи партизан и двух лиц, содействовавших им.

По данным Центра, подполковник Виткус-Казимирайтис был единственным таким высокопоставленным офицером в движении сопротивления, в 1945 году он создал партизанский штаб Дзукийской группы, позже сформировал национальную команду Меркис, основал округ "А", а весной 1946 года, после встречи с руководством Таурского округа, сформировал партизанскую область район Южной Литвы и был избран его командующим.

Став командиром первого партизанской области, он взял на себя дальнейшую координацию действий партизан. В 1946 году он подписал декларацию литовских партизан.

2 июля 1946 году в боевом с советской армией под Лишкявой, что в Варенском районе Виткус был тяжело ранен и через несколько часов скончался.

В 1944-1953 годах в Литве велась партизанская война против оккупации Советским Союзом. В ней участвовало не менее 50 тыс. человек, а около 100 тыс. участвовали во всем движении сопротивления в качестве членов подпольных организаций. жителей Литвы. В этой войне погибло более 20 тыс. партизан и их поддерживающих их лиц.

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