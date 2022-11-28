Внезапная смерть Владимира Макея. Обсуждаем со старшим аналитиком BISS (Белорусский институт стратегических исследований, Литва) Вадимом Можейко.
О новой поправке и более эффективной защите жертв сексуального насилия говорим с депутатом от Партии свободы Морганой Даниэле.
И интервью с Трентом Теленко, экс-аудитором по контролю качества Агентства по управлению оборонными контрактами США.
Специально для нашего выпуска он проанализировал так называемое падение и взрыв ракеты в Польше.
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