Эфир Delfi: внезапная смерть министра Макея, секс без согласия, (не)украинская ракета

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В столице Литвы зажгли огни на Рождественской елке. Об этом и других событиях дня рассказываем подробно в выпуске новостей.

Внезапная смерть Владимира Макея. Обсуждаем со старшим аналитиком BISS (Белорусский институт стратегических исследований, Литва) Вадимом Можейко. О новой поправке и более эффективной защите жертв сексуального насилия говорим с депутатом от Партии свободы Морганой Даниэле. И интервью с Трентом Теленко, экс-аудитором по контролю качества Агентства по управлению оборонными контрактами США. Специально для нашего выпуска он проанализировал так называемое падение и взрыв ракеты в Польше. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!