В понедельник с утра барахлит система e.sveikatа, к врачам записаться не получится

В понедельник с самого утра врачи жалуются на сбои в работе электронной системы e.sveikatа. Из-за технических проблем врачи не могут выписать рецепты и полноценно консультировать пациентов, пишет tv3.lt.

Врачи с утра не жалеют горьких слов в адрес Центра реестра, который отвечает за работу e.sveikatа.

"Ну так доброе утро, Центр реестра, вы выспались, отдохнули в выходные, идите уже работать. Люди не могут получить рецептные препараты, не действуют направления и т.д.", – писала семейный врач.

"Умиление, радость. Когда все это прекратится? Наконец-то!" – писал другой врач.

Некоторые врачи шутили, что подобные проблемы возникают у Центра реестра после снега и дождя.

На сайте e.sveikata сообщается, что наблюдаются сбои в работе системы, проблемы пытаются решить как можно скорее.

Центр реестра указал, что наблюдаются лишь временные сбои в работе системы.

"E.sveikata работает, только со сбоями. Сейчас наблюдаются временные технические неполадки", – указала представитель ЦР.

На ситуацию отреагировал и Минздрав Литвы. "Сейчас специалисты ЦР интенсивно работают над восстановлением работы системы. Приносим извинения врачам и пациентам за помехи. Прилагают максимум усилий для того, чтобы система работала без перебоев.

Медучреждениям рекомендуется вносить данные в свои внутренние информационные системы, а когда восстановится система E-sveikatа, тогда перенести данные в нее", – пишут представители Минздрава в социальной сети.

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