После скандала подсчитано, как Успасских голосует по Украине: свою позицию даже не скрывает

Двое литовских евродепутатов не захотели признать это Россию террористическим государством - Стасис Якелюнас и Виктор Успасских, их действия осудили коллеги. В интервью LNK Успасских сказал, что голосует только за документы, "дающие пользу". По его мнению, резолюции к таким документам не относятся.

На дверях кабинетов евродепутатов, не голосовавших за эту резолюцию по России, весели плакаты. На плакатах было сказано, что политики поддерживают Россию и терроризм Владимира Путина. Из литовских евродепутатов во время голосования воздержался представитель Литовского союза крестьян и зеленых Якелюнас, а Успасских вообще не голосовал, хотя был в парламенте.

"Я голосую за документы, которые приносят пользу, резолюция - это не документ, это декларация, которая никакие законы не меняет, потому что у нее нет таких полномочий", – сказал LNK Успасских.

Журналисты LNK подсчитали, что как минимум 6 раз во время голосований, связанных с Украиной, Успасских или воздерживался или вообще не голосовал, хотя по другим вопросам в те же дни голосовал.

Например, 16 октября на голосовании по значительному повышению военной помощи Украине, Успасских не голосовал, а в других голосованиях принимал участие.

"Не голосовал, надо посмотреть, что там за резолюция был в целом, или документ, а не выдергивать что-то из контекста", – заявил европарламентарий.

В сентябре Успасских воздержался во время голосования по ускорению выдачи Украине 5 млрд. кредита. Политик утверждает, что это произошло случайно.

"Тогда во время голосования надо было жать кнопку 200 или 300 раз, вот могла закрасться ошибка. Но я в тот же день представил заявление, чтобы засчитали мой голос как "за". У меня есть бюллетень, подтверждающий, что я голосовал "за", – сказал Успасских.

Правда, когда началась война, Успасских поддержал резолюцию, осуждающую действия России. Он голосовал и за помощь странам, принимающих беженцев из Украины (3,5 млрд. евро).

Однако коллеги находят оправдания Упасских смешными.

"Это попытка выкрутиться. И, кончено, не может он иначе голосовать из-за своих отношений с Россией. Ведь он и в бизнес пришел потому, что Кремль ему разрешил торговать газом, это разрешается не каждому", – сказала LNK европарламентарий Раса Юкнявичене.

Политик заверила, что в ЕП Успасских даже не скрывает свои взгляды от коллег.

"Когда мы вместе летели, некоторые коллеги пошутили над тем, что он не голосовал. А он потом сказал, что это его позиция, он ничего менять не будет", – сказала она.

Другие европарламентарии отметили, что резолюция - это не пустой звон.

"Конечно, это не такой документ, который вступает в силу, а потом в соответствии с ним меняют законы. Но это своеобразная позиция парламента", – сказал европарламентарий Бронис Ропе.

"У резолюции есть сила. Да, это не директива, это понятно, но так выражается политическая воля ЕП, явная поддержка Украины", – сказала Вилия Блинкявичюте.

"Каждый из нас - политик, у каждого есть свои аргументы, я считаю, что резолюция - очень важный политический инструмент. Виктор, может, считает иначе", – продолжила она.

Часть европарламентариев предлагает включить в европейский список террористов группу Vagner, воинов Кадырова и другие российские вооруженные группировки.

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