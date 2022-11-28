Новейшие рейтинги: значительное снижение доверия к главе МВД, менее благоприятно оценивается и все правительство

Опубликованный в субботу Lietuvos rytas опрос Vilmorus показал, что общественность в ноябре, учитывая историю увольнения главы Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардаса Поцюса и конфликт между ним и министром внутренних дел Агней Билотайте, неблагоприятно оценивает министра.

Всего 19,5 проц. респондентов оценили А. Билотайте благоприятно, тем временем 55,4 проц. – неблагоприятно. В октябре эти показатели были значительно лучше – 30 и 41,4 проц. соответственно.

Правительство и его деятельность, по мнению общественности, также заслуживают худшей оценки, чем в октябре. В настоящее время правительству доверяют 17,9 проц., не доверяют – 45 проц. опрошенных. Месяц назад результаты были 21,8 и 43,3 проц. соответственно.

В партийных рейтингах серьезных изменений нет. В опросе Vilmorus лидирующую позицию по-прежнему занимает Социал-демократическая партия Литвы, за которую на выборах в Сейм в настоящее время проголосовало бы 15 проц. опрошенных. На втором месте остается правящая партия Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, доверие которой выражают 10,6 проц. опрошенных.

Третье место в опросе занимает Союз демократов "Во имя Литвы", их поддержали бы 8,1 проц., 5-процентный порог также переступили бы Союз крестьян и зеленых Литвы, партия "Свобода и справедливость" и Движение либералов.

Тем временем правящей Партии свободы доверяют всего 1,6 проц. опрошенных.

Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus провел репрезентативный опрос жители Литвы по заказу Lietuvos rytas 10-19 ноября, было опрошено 1000 совершеннолетних жителей Литвы.

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