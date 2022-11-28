За незаконный провоз мигрантов в Литве начато более 150 расследований

Пограничники начали чуть более полутора сотен досудебных расследований по факту перевозки нелегальных мигрантов в Литве.

"За десять месяцев этого года по фактам незаконной перевозки людей через государственную границу возбуждено 154 досудебных расследования. На сегодняшний день у нас уже есть 160 таких досудебных дел", — сказал BNS заместитель главы Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Римантас Петраускас.

По его словам, по провозу иностранцев с границы Беларуси возбуждено более 100 досудебных расследований, по провозу из мест расселения - почти 50.

По словам представителя СОГГЛ, эти цифры примерно в два раза выше, чем за весь предыдущий год, когда таких исследований было около 70.

"Это достаточно значительный рост, - сказал Петраускас - Ведь мигранты жили изолированно до июля этого года, выехать не могли. Другое дело, что количество попыток пересечения границы в этом году увеличилось".

Всего с января этого года в Литву не допущено 10,8 тыс. нелегальных мигрантов.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили примерно 18,9 тыс. таких мигрантов. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.

В 2021 году до августа из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи мигрантов.

По словам руководителя пограничной службы, большинство тех, кто пытается перевезти мигрантов, наказаны.

"Это постоянный процесс, я не могу сейчас назвать цифры, но они не маленькие", - сказал он.

По словам Петраускаса, в основном этой незаконной деятельностью занимаются украинцы, грузины, литовцы и белорусы.

Он также сообщил, что досудебные расследования могут быть начаты и в случаях, когда мигрантов перевозят таксисты.

"Обычно к ответственности не привлекаются ни таксисты, ни водители Boltas (представитель услуг такси- BNS), хотя такие случаи были. В ходе досудебного следствия необходимо доказать, что водитель знал, куда он везет, кого везет и что делает это незаконно", - сказал представитель пограничников.

В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за данную деятельность в идет штрафа или же срока лишения свободы до 10 лет.

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