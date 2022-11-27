Литва пока ничего не может предложить воюющим в Украине своим гражданам

Воюющий в Украине литовец в интервью Delfi выразил сожаление в связи с тем, что Литва не интересуется своими гражданами, борющимися на стороне Украины. Минобороны Литвы подчеркнуло, что воюющим в Украине жителям Литвы гарантии дает Украина. Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (ПКНБО) Лауринас Кащюнас уверяет, что надо позаботиться об этих людях, но было бы лучше, если бы этим занимались неправительственные организации.

После того как Россия напала на Украину, Украина пригласила присоединиться к обороне и военных других стран. На это предложение откликнулись и литовцы. Военный, который называет себя Харли, рассказал Delfi, что воюют не ради денег, а чтобы помочь украинцам , и чтобы россияне не пришли в Литву.

По его данным, из 40 воевавших в Украине литовцев, осталось 11, трое были серьезно ранены.

"Все воюем добровольно. У всех есть украинские военные билеты, это гарантия того, что нам гарантируют лечение, мы даже можем попросить гражданство Украины, но я сказал, что люблю Литву и вернусь назад, неважно, если без ног, без рук, но вернусь", – сказал он в интервью Delfi.

Собеседник сказал, что в Литве у него нет никаких социальных гарантий, а в Литве никто не знает о людях, воюющих в Украине.

"Когда я узнал, что у нас в Литве нет гарантий, никто ничего о нас не знает, мы все зашевелились. Когда я приехал навестить раненого, спросил, звонили ли ему из Литвы, он сказал, что нет, – сказал он. – Мы поняли, что если с нами что-то случится, то никто ничего не узнает. Возникло много вопросов, никто этого не понимает. Когда в Украину приехал президент Литвы за медалью, я спрашивал, неужели ему неинтересно, как мы здесь живем. Мы не живем, мы выживаем, должны выжить. Мне ответили, что о нас никто ничего не знает".

Военный рассказал, что они во время всех военных праздников вывешивали в Украине литовский флаг – литовских военных в Украине немного, но они дружные и все любят Литву.

"Поэтому жаль, что мы не получаем никакой реакции", – не скрывал он сожаления.

Отвечая на вопрос Delfi, МО указал, что с самого начала войны министерство призывает граждан Литвы поддерживать Украину, находясь в Литве – собирать пожертвования, предоставлять убежище и другими способами. Если же граждане Литвы сами едут в Украину, но они должны согласовать свои действия с украинским посольством в Литве.

"Обращаем внимание на то, что воюющие в Украине литовцы не являются военными Литовской армии, поэтому МО не собирает о них информацию и не может предоставить им социальные гарантии", – указало министерство.

МО указало, что социальные гарантии военных в Литве получают профессиональные военные. Между тем воюющие в Украине литовцы получают гарантии в Украине, в Литве, как и у всех граждан, у них есть права на социальную защиту.

"В будущем Литва и Украина обсудят статус граждан, которые воюют в армии другой страны. Сейчас, когда идет война, для нас главное - предоставление Украине постоянной помощи и оказание помощи для достижения победы", – указало министерство.

Председатель ПКНБО Кащюнас сказал Delfi, что о воюющих в Украине литовцах должны заботиться неправительственные организации или государство с помощью неправительственных организаций.

"Эти люди на самом деле нуждаются в помощи, нужно найти форму и способ оказания им помощи. Борьба за украинцев одновременно является и борьбой за свободу. Это можно делать с помощью государства и неправительственных организаций", – заметил политик.

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