В последнее воскресенье месяца в Литве можно бесплатно посетить музеи список

ru.DELFI.lt

„Saudade“ Energetikos ir technikos muziejuje (Marijos Brusokaitės nuotr.)

27 ноября по традиции музеи, которые финансирует Минкульт, принимают посетителей бесплатно. В первой половине 2022 года такой возможностью воспользовались 135 486 человек, пишет madeinvilnius.lt.