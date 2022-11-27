Погода в Литве: осадков станет меньше

В воскресенье днем будет облачно. Во многих районах все еще ожидаются осадки, но они не будут обильными. Меньше всего осадков ожидается на востоке страны.

На западе Литвы снег будет идти чаще, особенно в первой половине дня. На взморье будет идти мокрый снег.

Условия на дорогах будут сложные, местами возможен дождь при минусовой температуре. Будет 1–2 градуса мороза, однако на юго-западе снег будет мокрым, потому что будет 0–2 градуса тепла.

Литовская дирекция автомобильных дорог сообщает, что по всей Литве условия на дорогах сложные из-за обильных осадков.

Водителей просят проявлять бдительность и учитывать состояние дорог, выбирая скорость.

По данным Гидрометеорологической службы днем местами будет идти небольшой снег. Днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Новая неделя начнется без особых перемен. В ночь на понедельник облаков станет меньше, но все еще будет пасмурно. Снег пройдет лишь местами на востоке страны. Ожидается гололед. Ночью будет 0–5 градусов мороза.

В понедельник днем прояснений не ожидается, небольшие осадки возможны во многих районах. Местами ожидается гололед. Ночью будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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